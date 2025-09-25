Disparos em escola no Ceará deixam dois mortos e três feridos

Disparos de arma de fogo deixaram dois alunos mortos em uma escola pública de Sobral, no Ceará, na manhã desta quinta-feira. Segundo a imprensa local, os tiros foram feitos por pessoas que estavam do lado de foram da Escola Estadual Luiz Felipe, no bairro Campos Velhos.

Outros três estudantes teriam sido feridos pelos disparos. Segundo a TV Verdes Mares, os disparos foram feitos durante o intervalo entre as aulas, quando muitos estudantes estavam nos corredores e no pátio.

Os alunos feridos foram levados a uma unidade de saúde por ambulâncias do SAMU. Detalhes sobre a motivação do crime e o estado de saúde das vítimas não foram divulgados.