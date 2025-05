Direitos Humanos: Brasil falhou na proteção a povos indígenas, aponta relatório da OEA

Buno, Dom e o Vale do Javari

O indigenista Bruno Pereira (ao centro) em missão realizada pela Funai , no Vale do Javari (Divulgação/Funai/Arquivo)

A CIDH também destacou a importância de fortalecer a presença do Estado na região do Vale do Javari, enfatizando a necessidade de responsabilidade contínua e ativa nas investigações e recomendando o estabelecimento de protocolos para garantir a transparência nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, em junho de 2022.

A comissão diz que continuará monitorando a implementação de medidas protetivas aos membros da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), por meio do mecanismo de medidas cautelares.

-- Apesar dessas medidas, a CIDH está preocupada com os membros da Univaja, que continuam se sentindo inseguros. A Comissão continua a usar seus instrumentos para monitorar a situação e garantir que as medidas de proteção atinjam seu objetivo. Há certamente uma conexão entre os assassinatos de Dom Phillips e Bruno Pereira e as ameaças que os membros da Univaja continuam enfrentando. O andamento das investigações e a responsabilização por crimes brutais e acusações criminais contra essa equipe são cruciais para encerrar esta situação perigosa. -- diz Roberta Clarke.

A responsável pela relatoria do Brasil na CIDH ainda faz um alerta contra a violência em outros estados, além do Amazonas.

--- Há também um aumento da violência em territórios indígenas, especialmente nos estados da Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul, onde lideranças e membros das comunidades Pataxó Hã-Hã-Hãe, Avá-Guarani e Guarani Kaiowá foram assassinados -- completa Roberta ao lembrar das mortes de Ademir Machado Reis, da Reserva Indígena Caramuru Catarina Paraguassu; de Roberto Bráz Ferreira, indígena Pataxó; e Neri Guarani Kaiowá, morto a tiros durante uma operação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

-- São muitos desafios, continua Roberta. -- O Brasil deve adotar medidas imediatas e eficazes para prevenir, investigar e punir ações que ameacem a integridade dos povos indígenas, sejam elas perpetradas por terceiros ou por agentes do Estado. Além disso, o Estado deve implementar medidas de proteção para comunidades indígenas que enfrentam ameaças iminentes -- finaliza.

Governo admite ameças, mas vê avanços

Procurado, o Ministério dos Povos Indígenas afirmou que vem atuando "diretamente na promoção de iniciativas de proteção aos territórios e suas populações, na demarcação de terras e no combate a atividades ilegais" e que a pasta "compreende a manutenção das violações aos direitos dos povos indígenas, que acontecem há mais de 500 anos e não seriam resolvidas em apenas quatro anos de gestão, e sabe da importância de ampliar a promoção de políticas públicas para reverter esse cenário agravado por projetos como o “Marco Temporal” e outras tentativas de retrocesso nos direitos dos povos indígenas", diz em nota.

Sobre a citação à situação da Terra Yanomami, o MPI diz que houve investimento extraordinário de R$ 1,2 bilhão, anunciado em janeiro de 2024 e que a área de garimpo ativo dentro do território indígena sofreu uma redução expressiva de 94%, além de ter reaberts 100% dos serviços de atendimento à saúde, com aumento do número de profissionais atuando na região e redução de 21% do número de óbitos na população Yanomami entre 2023 e 2024.