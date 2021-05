Dilma Rousseff é internada em hospital de Porto Alegre após mal-estar

A ex-presidente Dilma Rousseff está fazendo exames no Hospital Moinho de Vento, em Porto Alegre, depois de ter sentido um mal-estar na noite de segunda-feira, 24.

De acordo com a assessoria, Dilma está acompanhada pelo médico Paulo Caramori e deve ter alta ainda na manhã desta terça-feira, 25.

O Hospital Moinhos de Vento informou que está buscando informações e que "por questões de garantia do sigilo dos dados e do prontuário do paciente, e também pela Lei Geral de Proteção de Dados, também aguardam as devidas autorizações".

De acordo com a Rádio Gaúcha, a ex-presidente Dilma se sentiu mal enquanto participava de uma reunião online. Ela foi levada ao hospital ainda na noite de ontem e permanece no local em observação após suspeita de AVC. Todos os exames realizados apresentam bons resultados.

Dilma, de 73 anos, já tratou um câncer linfático, descoberto em 2009, quando era ministra da Casa Civil e já tinha sido indicada como candidata do PT à sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva. O tratamento foi bem-sucedido e encerrado antes da campanha eleitoral de 2010.