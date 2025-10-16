O Dia de Santa Edwiges, celebrado em 16 de outubro, é uma data especial para milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades financeiras. Ela é conhecida como a padroeira dos endividados.

Em 2025, o Brasil registrou 78,8 milhões de inadimplentes, com mais de 313 milhões de dívidas ativas, segundo dados da Serasa.

No Brasil, o dia 16 de outubro é marcado por missas, procissões e orações em diversos santuários e paróquias dedicadas à santa. Um dos principais locais de celebração é o Santuário Arquidiocesano de Santa Edwiges, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que recebe milhares de fiéis todos os anos.

📜 Quem foi Santa Edwiges?

Santa Edwiges nasceu em 1174, na região da Silésia, entre a atual Alemanha e Polônia. De origem nobre, casou-se com Henrique I, Duque da Silésia, e teve sete filhos.

Após a morte do marido, ela se retirou para um convento e passou a dedicar sua vida aos pobres, doentes e endividados. Um dos gestos mais marcantes de sua trajetória foi o hábito de quitar dívidas de prisioneiros que haviam sido encarcerados por não conseguirem pagar seus débitos. Quando não podia pagar, ela intercedia junto aos credores para negociar o perdão das dívidas.

🕊️ Canonização?

Sua canonização ocorreu em 1267, pelo Papa Clemente IV, e desde então ela é reconhecida como intercessora dos pobres e endividados.