Redação Exame
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16h12.
O Dia de Santa Edwiges, celebrado em 16 de outubro, é uma data especial para milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades financeiras. Ela é conhecida como a padroeira dos endividados.
Em 2025, o Brasil registrou 78,8 milhões de inadimplentes, com mais de 313 milhões de dívidas ativas, segundo dados da Serasa.
No Brasil, o dia 16 de outubro é marcado por missas, procissões e orações em diversos santuários e paróquias dedicadas à santa. Um dos principais locais de celebração é o Santuário Arquidiocesano de Santa Edwiges, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que recebe milhares de fiéis todos os anos.
Santa Edwiges nasceu em 1174, na região da Silésia, entre a atual Alemanha e Polônia. De origem nobre, casou-se com Henrique I, Duque da Silésia, e teve sete filhos.
Após a morte do marido, ela se retirou para um convento e passou a dedicar sua vida aos pobres, doentes e endividados. Um dos gestos mais marcantes de sua trajetória foi o hábito de quitar dívidas de prisioneiros que haviam sido encarcerados por não conseguirem pagar seus débitos. Quando não podia pagar, ela intercedia junto aos credores para negociar o perdão das dívidas.
Sua canonização ocorreu em 1267, pelo Papa Clemente IV, e desde então ela é reconhecida como intercessora dos pobres e endividados.