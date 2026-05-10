Cinco mães contam como a maternidade transforma negócios e carreiras

Fátima Pissarra, CEO da Mynd, e os filhos Carolina, Luiz e Beatriz (Divulgação)
Freelancer em Negócios
Publicado em 10 de maio de 2026 às 07h07.
73% das empreendedoras brasileiras têm filhos, segundo dados da Rede Mulher Empreendedora. Mais do que uma relação familiar e pessoal, a maternidade, muitas vezes, serve de inspiração para negócios e profissionais, resultando em aprendizados usados na gestão de empresas ou em carreiras.
No Dia das Mães, o tema abre espaço para discutir como mulheres conciliam carreira, família e projetos, ocupando posições de liderança no mercado de trabalho.
A seguir, conheça cinco mulheres e suas trajetórias como mães e profissionais:
Empresária, psicóloga e jornalista, Fátima Pisarra é fundadora e CEO da Mynd, agência de marketing de influência. A empresa atua na gestão de carreira de criadores de conteúdo, conectando influenciadores a marcas e estruturando projetos.
Mãe de três filhos, Fátima lidera a operação enquanto concilia a rotina familiar. “O maior aprendizado da maternidade é a gestão do tempo e das prioridades. Ser mãe me tornou uma líder mais empática, estratégica e consciente do impacto das minhas decisões”, afirma.
À frente de uma marca de moda de luxo, Manzan Brand, com foco artesanal, atua em um modelo de negócio que combina produção autoral e gestão independente. A empreendedora usa as redes sociais para falar sobre a sua empresa e também sobre o seu dia a dia como mãe, sempre incentivando o empreendedorismo feminino.
“Maternidade é vida real, a vida de uma empresária e mãe de dois filhos, como eu. A nossa vida no Instagram é maravilhosa, mas na rotina é diferente. Eu falo muito sobre como é difícil a vida de quem é empresária, ama trabalhar e também ter uma família”, diz. “Preciso me desdobrar entre viagens, compromissos de trabalho e compromissos com os filhos. Eu me divido entre a Letícia empresária e a Letícia da vida pessoal, mãe de família, a Letícia que escolheu muito ter essa vida.”
No campo cultural, a cantora e compositora Deya incorpora a maternidade em sua produção artística, abordando espiritualidade e autoconhecimento. Ela lançou no dia 8 de maio a faixa “Chica”, apelido da filha, na qual traduz a experiência materna em sua obra. Ela é mãe de Chiara e Norah.
"O nascimento das minhas filhas só potencializou a minha força como artista. As coisas estão acontecendo junto, maternidade e carreira. Beyoncé fez história no Coachella, com gêmeos de menos de um ano e ainda assim entregou uma das performances mais icônicas da música. Precisamos de mais mulheres contando essa história", diz Deya.
Criadora de conteúdo, Thaís Carla usa as redes sociais para discutir temas como autoestima, corpo e representatividade. A carreira como influenciadora propicia mais tempo disponível para aproveitar as filhas Maria Clara e Eva. "Ser mãe sempre foi algo muito forte pra mim, mas hoje eu consigo viver isso de uma forma mais presente”, afirma.
“Não é só cuidar, é construir essa relação todos os dias. Cada mãe tem sua realidade, seu tempo, suas dificuldades. O que eu tento fazer é estar presente do jeito que eu consigo, e valorizar isso. No fim, são esses momentos que ficam”, diz Thaís.
Drica Divina transformam suas plataformas em espaços de diálogo sobre autoestima ao abordar o tema da beleza madura.
“A maternidade me ensinou que gestão começa tendo que organizar dois filhos homens e ainda manter a sanidade. Com um de 25 e outro de 27, aprendi que amor também precisa de escuta, acolhimento, orientação e respirar fundo antes de responder", diz. "A maternidade me transformou em uma mulher mais prática, mais intuitiva e muito mais forte. Ser mãe é isso: a gente ensina muito, mas aprende o dobro todos os dias.”