Cinco mães contam como a maternidade transforma negócios e carreiras

73% das empreendedoras brasileiras têm filhos, segundo dados da Rede Mulher Empreendedora. Mais do que uma relação familiar e pessoal, a maternidade, muitas vezes, serve de inspiração para negócios e profissionais, resultando em aprendizados usados na gestão de empresas ou em carreiras.

No Dia das Mães, o tema abre espaço para discutir como mulheres conciliam carreira, família e projetos, ocupando posições de liderança no mercado de trabalho.

A seguir, conheça cinco mulheres e suas trajetórias como mães e profissionais:

Fátima Pissarra

Fátima Pissarra e os filhos Carolina, Luiz e Beatriz (Divulgação)

Empresária, psicóloga e jornalista, Fátima Pisarra é fundadora e CEO da Mynd, agência de marketing de influência. A empresa atua na gestão de carreira de criadores de conteúdo, conectando influenciadores a marcas e estruturando projetos.

Mãe de três filhos, Fátima lidera a operação enquanto concilia a rotina familiar. “O maior aprendizado da maternidade é a gestão do tempo e das prioridades. Ser mãe me tornou uma líder mais empática, estratégica e consciente do impacto das minhas decisões”, afirma.

Letícia Manzan

Letícia Manzan é mãe do Luca e do Mateo, que nasceu em abril de 2026 (Divulgação)

À frente de uma marca de moda de luxo, Manzan Brand, com foco artesanal, atua em um modelo de negócio que combina produção autoral e gestão independente. A empreendedora usa as redes sociais para falar sobre a sua empresa e também sobre o seu dia a dia como mãe, sempre incentivando o empreendedorismo feminino.

“Maternidade é vida real, a vida de uma empresária e mãe de dois filhos, como eu. A nossa vida no Instagram é maravilhosa, mas na rotina é diferente. Eu falo muito sobre como é difícil a vida de quem é empresária, ama trabalhar e também ter uma família”, diz. “Preciso me desdobrar entre viagens, compromissos de trabalho e compromissos com os filhos. Eu me divido entre a Letícia empresária e a Letícia da vida pessoal, mãe de família, a Letícia que escolheu muito ter essa vida.”

Deya

Deya e a filha Chiara em imagem do clipe da música 'Chica' (Divulgação)

No campo cultural, a cantora e compositora Deya incorpora a maternidade em sua produção artística, abordando espiritualidade e autoconhecimento. Ela lançou no dia 8 de maio a faixa “Chica”, apelido da filha, na qual traduz a experiência materna em sua obra. Ela é mãe de Chiara e Norah.

"O nascimento das minhas filhas só potencializou a minha força como artista. As coisas estão acontecendo junto, maternidade e carreira. Beyoncé fez história no Coachella, com gêmeos de menos de um ano e ainda assim entregou uma das performances mais icônicas da música. Precisamos de mais mulheres contando essa história", diz Deya.

Thaís Carla

Thaís Carla e as filhas Clara e Eva (Divulgação)

Criadora de conteúdo, Thaís Carla usa as redes sociais para discutir temas como autoestima, corpo e representatividade. A carreira como influenciadora propicia mais tempo disponível para aproveitar as filhas Maria Clara e Eva. "Ser mãe sempre foi algo muito forte pra mim, mas hoje eu consigo viver isso de uma forma mais presente”, afirma.

“Não é só cuidar, é construir essa relação todos os dias. Cada mãe tem sua realidade, seu tempo, suas dificuldades. O que eu tento fazer é estar presente do jeito que eu consigo, e valorizar isso. No fim, são esses momentos que ficam”, diz Thaís.

Drica Divina

A influenciadora e empreendedora Drica Divina é mãe de dois filhos (Reprodução/Instagram)

Drica Divina transformam suas plataformas em espaços de diálogo sobre autoestima ao abordar o tema da beleza madura.

“A maternidade me ensinou que gestão começa tendo que organizar dois filhos homens e ainda manter a sanidade. Com um de 25 e outro de 27, aprendi que amor também precisa de escuta, acolhimento, orientação e respirar fundo antes de responder", diz. "A maternidade me transformou em uma mulher mais prática, mais intuitiva e muito mais forte. Ser mãe é isso: a gente ensina muito, mas aprende o dobro todos os dias.”