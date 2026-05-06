Novo Desenrola: Caixa realiza primeira quitação com desconto de 75%

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira, 5, a primeira quitação de dívida no âmbito do Novo Desenrola Brasil.

Segundo a Caixa, um cliente de Várzea Paulista (SP) liquidou à vista um débito de cheque especial com desconto de 75%.

Até o fim da tarde, cerca de 5 mil clientes já haviam procurado o banco para aderir ao programa. Além da quitação à vista, a instituição iniciou o cadastro de interessados em renegociar dívidas de forma parcelada, que serão contatados após a habilitação das condições junto ao Fundo de Garantia de Operações (FGO).

O Novo Desenrola Brasil oferece a pessoas físicas com renda de até cinco salários mínimos — o equivalente a R$ 8.105 — a possibilidade de renegociar dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026. Os descontos podem chegar a até 90%, a depender do tipo de crédito e do tempo de atraso.

A iniciativa faz parte da estratégia do governo para reduzir o comprometimento da renda das famílias com dívidas e estimular a recuperação do crédito.

Os clientes da Caixa Econômica Federal podem aderir ao programa por diferentes canais, incluindo telefone, agências físicas, site oficial e WhatsApp.

O banco orienta que os interessados entrem em contato para verificar as condições disponíveis e iniciar o processo de renegociação.

A expectativa é que a nova fase do programa amplie o alcance da política, após a primeira edição, em 2023, ter beneficiado milhões de brasileiros na regularização de dívidas.

O que é o Novo Desenrola Brasil?

O Novo Desenrola é um programa de refinanciamento de dívidas que reúne diferentes públicos — famílias, estudantes, empresas e produtores rurais — com condições facilitadas de pagamento, redução de juros e uso de garantias públicas.

Quando começa o Novo Desenrola?

Segundo o governo, alguns bancos começaram a ofertar a renegociação a partir de terça-feira, 5, mas que a implementação dependerá das instituições financeiras.

O programa é dividido em quantos eixos?

O programa é dividido em quatro frentes:

Desenrola Famílias

Desenrola Fies

Desenrola Empresas

Desenrola Rural

O que é o Desenrola Famílias?

É a principal frente do programa, voltada à renegociação de dívidas de pessoas físicas de baixa renda, com uso de crédito novo garantido pelo governo.

Quem pode participar?

Podem participar pessoas com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e dois anos em cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado.

Quais dívidas entram na renegociação?

Entram dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC), desde que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos.

Qual é o desconto oferecido para famílias?

Os descontos variam conforme o tempo de atraso e o tipo de dívida:

De 30% a 90% no total;

No rotativo e cheque especial: de 40% a 90%;

No crédito pessoal: de 30% a 80%.

Onde poderá renegociar as dívidas?

A renegociação deverá ser feita diretamente nos canais oficiais dos bancos.

Qual o máximo de juros que pode ser cobrado?

A taxa de juros máxima será de 1,99% ao mês.

Qual o prazo máximo de parcelamento?

Os contratos atrasados poderão ser parcelados em até 48 meses.

Dívidas de até R$ 100 serão perdoadas?

Sim. Os bancos deverão limpar o nome de clientes com dívidas de até R$ 100.

Será proibido apostar em bets?

Sim. Haverá bloqueio do CPF em casas de apostas por 12 meses para quem aderir ao programa.

O que muda para os bancos?

As instituições deverão:

Limpar o nome de clientes com dívidas de até R$ 100 e das dívidas renegociadas;

Destinar 1% do valor garantido pelo FGO para educação financeira;

Proibir o uso de crédito para apostas.

Desenrola Fies: como funciona e quais os descontos

O Desenrola Fies é voltado a estudantes com dívidas em atraso no financiamento estudantil.

Como funciona o Desenrola Fies?

Dívidas acima de 90 dias:

À vista: desconto total de juros e multas + 12% do principal;

Parcelado (até 150 vezes): desconto total de juros e multas.

Dívidas acima de 360 dias:

Fora do CadÚnico: desconto de até 77%;

No CadÚnico: desconto de até 99%.

Os descontos podem chegar a 99% do valor total da dívida, dependendo do perfil do estudante e do tempo de atraso.

O que é o Desenrola Empresas?

É a frente voltada a micro e pequenas empresas, com mudanças em programas como Pronampe e Procred, incluindo ampliação de prazos, carência e limites de crédito.

O que é o Desenrola Rural?

Voltado a agricultores familiares, o programa permite renegociar dívidas e ampliar o acesso ao crédito rural. A expectativa do governo é ampliar o número de beneficiários com a prorrogação do prazo.

Qual é o papel do FGO no Desenrola?

O Fundo Garantidor de Operações (FGO) será usado como garantia para as operações de crédito renegociadas, reduzindo o risco para os bancos.

De onde vêm os recursos do fundo?

Os recursos virão de:

R$ 2 bilhões já disponíveis;

Até R$ 5 bilhões em novos aportes;

Recursos não resgatados no sistema financeiro, estimados entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões.

O que muda no crédito consignado do INSS e do servidor?

O programa altera regras do crédito consignado para aposentados, pensionistas e servidores públicos. Entre as mudanças estão:

Redução da margem consignável total de 45% para 40%;

Limitação do uso de cartão consignado a uma parcela menor da renda;

Ampliação do prazo de pagamento, que pode chegar a até 108 meses (INSS) e 120 meses (servidores);

Possibilidade de carência de até 90 dias (INSS) e 120 dias (servidores).

Além disso, o governo prevê uma redução gradual da margem consignável ao longo dos anos, até atingir 30%.