RESUMO ＋ A pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 21, aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições 2026. Flávio tem 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula, diferença dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais. O levantamento mostra ainda que 83,7% dos eleitores já decidiram o voto. A votação será no domingo, 25 de outubro.

A quatro dias do segundo turno, a disputa pela Presidência segue acirrada. A pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira, 21, aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Nos votos válidos, que desconsideram brancos e nulos e são o critério usado pela Justiça Eleitoral, Flávio tem 51% e Lula, 49%. O senador aparece numericamente à frente, mas a diferença de 2 pontos percentuais está dentro da margem de erro, de 2,5 pontos para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Flávio soma 48% e Lula, 46%. Os votos brancos e nulos representam 3,4%, e 2,6% dos entrevistados não sabem em quem votar.

O levantamento ouviu 1.500 eleitores por telefone, de quinta-feira, 15, a segunda-feira, 19. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08251/2026.

Outras pesquisas divulgadas na segunda-feira, 19, também mostram Flávio numericamente à frente nos votos válidos, com diferenças que vão de 0,6 a 4 pontos percentuais.

Na pesquisa anterior do Meio/Ideia, feita de sexta-feira, 25, a segunda-feira, 28, de setembro, Lula tinha 48,5% e Flávio, 48% no segundo turno. Desde então, o petista recuou 2,5 pontos, enquanto o senador ficou estável.

No primeiro turno, realizado no domingo, 4, Flávio recebeu 56,1 milhões de votos (47,03% dos válidos), e Lula, 53,8 milhões (45,16%).

Poucos eleitores devem mudar de voto

A maioria já fechou a escolha. Segundo a pesquisa, 83,7% dos eleitores já decidiram em quem votar, e 16,3% admitem que ainda podem mudar de candidato até a hora de votar.

Entre os que ainda podem mudar, 39,3% não sabem o que os faria trocar de opinião. Para 16%, a descoberta de uma proposta do candidato que cause prejuízo a si ou à família seria motivo suficiente. Outros 16% dizem que o desempenho nos debates será decisivo.

O primeiro debate do segundo turno aconteceu na Band, no domingo, 18. O último será o da TV Globo, na sexta-feira, 23, a partir das 21h20, depois do Jornal Nacional.

Para o fundador do Instituto Ideia, Maurício Moura, o equilíbrio não é novidade. “Desde o começo, a disputa já era bem apertada”, afirmou. Ele aponta o desempenho nos debates e a discussão de pautas populares, como a escala 6x1, a segurança pública e o Bolsa Família, como fatores que devem decidir a eleição.

O tema da escala 6x1 ganhou um novo capítulo na sexta-feira, 16, quando o Congresso promulgou a emenda constitucional que acaba com esse modelo de jornada.

Como o eleitor avalia o governo Lula?

Na nova rodada, 46,4% dos eleitores aprovam a gestão de Lula, ante 49% na anterior. Os que desaprovam são 48,2%, abaixo dos 49% registrados antes.

Consideram o governo ótimo ou bom 31,7% dos entrevistados (eram 35,3%). Para 40,6%, a gestão é ruim ou péssima (eram 41%).

Na economia, 30,2% avaliam o governo como ótimo ou bom, 22,9% como regular e 41,8% como ruim ou péssimo. A avaliação negativa é maior no Centro-Oeste (51,7%), na classe A/B (52,8%) e entre evangélicos (61,4%). No Nordeste, 39,5% aprovam e 24,9% reprovam.

A segurança pública é a área com a pior avaliação. Apenas 24,6% classificam a atuação como ótima ou boa, e 45,8% como ruim ou péssima. A avaliação negativa chega a 59% na classe A/B, 64,3% entre evangélicos e 54,2% no Centro-Oeste. Mesmo no Nordeste, a opinião negativa (36,5%) supera a positiva (29,6%).

O que acontece em caso de empate no 2º turno?

O empate técnico, como o apontado pelas pesquisas, não é o mesmo que um empate nas urnas. O termo é usado quando a diferença entre os candidatos fica dentro da margem de erro, e por isso não dá para afirmar quem está à frente.

O empate de verdade é o numérico, quando os dois candidatos recebem exatamente o mesmo número de votos. Para esse caso, o Código Eleitoral, no artigo 110, define que é eleito o candidato mais idoso.

A Constituição também usa a idade como critério de desempate. O artigo 77, parágrafo 5º, prevê que, se mais de um candidato empatar na segunda colocação, avança para o segundo turno o mais velho.

Entre os dois finalistas, o mais velho é Lula, de 80 anos. Flávio tem 45. Se os dois terminassem com exatamente o mesmo número de votos, a regra favoreceria o presidente.

Na prática, um empate exato é muito improvável. No primeiro turno, foram mais de 119 milhões de votos válidos, e a diferença entre os dois candidatos passou de 2,2 milhões.

A votação do segundo turno será no domingo, 25, das 8h às 17h, no horário de Brasília. Vence quem tiver a maioria dos votos válidos.