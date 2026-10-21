RESUMO ＋ Pesquisa Paraná Pesquisas, divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra Lorenzo Pazolini (Republicanos) com 52,4% das intenções de voto para o governo do Espírito Santo, contra 39,8% de Ricardo Ferraço (MDB). Nos votos válidos, Pazolini tem 56,8%, ante 43,2% do adversário. O levantamento também aponta maior rejeição a Ferraço e mostra que 61,5% dos eleitores acreditam na vitória de Pazolini. Foram entrevistadas 1.300 pessoas entre 15 e 19 de outubro.

Pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra Lorenzo Pazolini (Republicanos) à frente na disputa pelo governo do Espírito Santo. No cenário estimulado, o candidato marca 52,4% das intenções de voto, contra 39,8% de Ricardo Ferraço (MDB). O levantamento tem margem de erro de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somam 4,4%, enquanto 3,4% não sabem ou preferiram não opinar. Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos e nulos, Pazolini atinge 56,8% e Ferraço fica com 43,2%.

Cenário espontâneo e expectativa de vitória

No levantamento espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Pazolini lidera com 42,3%, enquanto Ferraço pontua com 31,1%. O índice de eleitores indecisos neste recorte ainda é expressivo e chega a 22,5%, e brancos e nulos somam 4,2%.

A pesquisa também mediu a percepção do eleitorado sobre o provável vencedor do pleito estadual. Para 61,5% dos capixabas, Pazolini irá ganhar as próximas eleições. Apenas 30,5% acreditam na vitória de Ferraço, enquanto 8% não sabem ou não opinaram.

Potencial eleitoral e índices de rejeição

O levantamento detalhou o potencial de voto e a rejeição dos postulantes ao Palácio Anchieta. Ferraço lidera a rejeição com 38,2% de eleitores que afirmam não votar nele de jeito nenhum. A resistência ao nome de Pazolini é de 31,5%.

No quesito de voto consolidado, a vantagem se mantém para o líder das pesquisas: 43,5% dizem votar com certeza em Pazolini, ante 29,2% que garantem o voto em Ferraço.

Aqueles que afirmam que poderiam votar no candidato do MDB somam 31,4%, contra 22,2% do adversário do Republicanos.

O desempenho nos recortes demográficos

A liderança de Pazolini é fortemente impulsionada pelo eleitorado masculino, grupo no qual atinge 55,2% das intenções, e pela faixa etária de 45 a 59 anos, chegando a 58,1%.

O candidato também apresenta forte adesão entre os eleitores com ensino médio completo, registrando 55,4%.

Ricardo Ferraço encontra sua maior competitividade entre os jovens de 16 a 24 anos, marcando 45,8% contra 44,4% de Pazolini, configurando uma disputa dentro da margem de erro neste segmento.

Ferraço também tem tração acima de sua média geral entre eleitores com 60 anos ou mais (44,6%) e com ensino superior completo (42,1%).

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.300 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo ES-01531/2026.