Descargas elétricas e alagamentos: Sudeste tem alertas de chuvas intensas nesta quinta-feira; veja

O Brasil vai enfrentar precipitações fortes nesta quinta-feira, principalmente no Sudeste, de acordo com o Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet). Para a região, foram emitidos alertas de níveis amarelos e laranjas de precipitações. As regiões Norte e Centro-Oeste também têm previsão de dias chuvosos pela frente, mas com baixo risco de alagamentos.

Como fica a região Sudeste?

Segundo a meteorologista do Inmet Andrea Ramos, as partes leste de São Paulo, sul e centro de Minas Gerais e Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo serão marcados por chuvas nesta quinta-feira. As precipitações surgem a partir de um centro de baixa pressão, que se formou no litoral de São Paulo, na quarta.

— O fenômeno climático já está provocando chuvas, que vão persistir não só lá, mas em outras partes do país. Instabilidades ocorrerão nas regiões Centro-Oeste e Norte — explica.

Para o Sudeste, o Inmet emitiu alertas de "Perigo" e "Perigo Potencial" de chuvas intensas. O norte do Rio e sul de Minas terão chuvas de até 100 mm/dia, com risco de corte de energia elétrica e de alagamentos. A recomendação é que a população não se abrigue embaixo de árvores e desligue aparelhos elétricos.

"Perigo Potencial" de chuvas intensas

Para São Paulo e Minas Gerais, o Inmet emitiu um alerta de nível amarelo de chuvas intensas, o que indica que a região terá precipitações de até 50 mm/dia, com ventos intensos. O centro de baixa pressão também vai gerar instabilidade no Centro-Oeste e partes da região Norte, que também estão na zona de perigo.

Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também têm previsões de pancadas isoladas nesta quinta-feira, apesar do risco de descargas elétricas e alagamentos ser baixo. A recomendação do Inmet é que a população fique longe de torres de transmissão e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Sul com instabilidades

Nesta quarta-feira, o Inmet alertou para a possibilidade de ocorrência de chuvas orográficas no estado de Santa Catarina, durante semana. Este tipo de precipitação é também conhecido como chuva de relevo e ocorre quando a nuvem encontra um obstáculo. Quase todo o estado segue com previsão de muitas nuvens e períodos nublados com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e rajadas de vento, além da possibilidade de queda de granizo.

Apesar disso, na quinta, a região não tem previsão de chuvas fortes, apenas pancadas isoladas. As temperaturas se elevam e ficam em torno de 30°C. O tempo é aberto e com ventos fracos a moderados.

Nordeste sem chuvas

Os nordestinos estarão livres das chuvas nesta quinta-feira, devido à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). O fenômeno impede que nuvens se formem, o que mantém o tempo aberto na região. As temperaturas ficam elevadas, em torno de 30°C. A umidade mínima é de 50%.