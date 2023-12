Brasil tem 1.336 delegados na COP28 de Dubai

O Brasil tem 1.336 delegados na conferência do clima COP28, contra quase 620 dos Emirados Árabes Unidos, país anfitrião, e 158 dos Estados Unidos, segundo os números oficiais.

A COP28 de Dubai, que começou na quinta-feira, 30, e prosseguirá até 12 de dezembro, é a maior conferência do clima já organizada até o momento, com um total de 104.000 inscritos, incluindo técnicos e funcionários do setor de segurança.

Os números incluem mais de 80.000 delegados oficiais, de acordo com os dados da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima), que pela primeira vez publicou a lista completa (embora provisória) de cargos, diante das críticas ao excesso de burocracia e lobby das grandes potências e empresas petrolíferas.

Os 80.000 delegados representam o dobro do número registrado na COP27 de Sharm el-Sheikh (Egito).

Uma parte dos inscritos provavelmente acompanha os debates à distância.

De acordo com a ONU, 27.208 empresários, cientistas e ativistas se inscreveram para a COP28, que acontece em um enorme parque de exposições de Dubai.

Quase 4.000 jornalistas estão no evento e quase 14.000 integrantes de organizações não governamentais.

E para a feira paralela de empresas, governos e inventores que lutam contra a mudança climática, denominada de "Zona Verde", aberta ao público, os organizadores esperam a visita de 400.000 pessoas ao longo de 10 dias.