A dois meses do primeiro turno das eleições municipais, a Band realiza nesta quinta-feira, 8, o primeiro debate entre os pré-candidatos a prefeito de Teresina. Estão confirmadas as presenças de Dr. Pessoa (PRD), Fábio Novo (PT), Silvio Mendes (União Brasil), Geraldo Carvalho (PSTU), Telsirio Alencar (Mobiliza) e Tonny Kerley (Novo). O debate será transmitido às 22h30 na televisão aberta, rádio e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

O embate pela capital piauense será mediado por Napoleão de Castro, correspondente da Band em Brasília. De acordo com a emissora, os pré-candidatos terão a chance de apresentar suas opiniões, ideias e propostas para a cidade, abordando temas relevantes que impactam a vida dos cidadãos.

Até o momento, foram confirmados outros quatro três debates em Teresina no primeiro turno, marcados para até 3 de outubro. Em julho, representantes dos pré-candidatos se reuniram com a direção da TV Cidade Verde para definir as regras do segundo debate eleitoral, que ocorrerá no dia 16 de agosto. Seguindo a tradição, a TV Clube, afiliada da TV Globo, fará o último encontro três dias antes da votação, em 6 de outubro.

Caso as eleições municipais na capital piauense tenham um segundo turno, uma nova rodada de debates entre os dois postulantes deve ocorrer entre 14 e 25 de outubro.

Eleições em Teresina

Segundo pesquisa do Instituto Consulte, divulgada no início de julho, o deputado estadual Fábio Novo lidera a corrida eleitoral por Teresina com seis pontos à frente do ex-prefeito Sílvio Mendes. O petista alcança 41,8% das intenções de voto. Enquanto o pré-candidato do União Brasil está com 36,1%. O empresário João Vicente Claudino aparece com 2%, juntamente com o atual prefeito Dr. Pessoa também com 2%. O professor Tony Kerlley tem 0,8%. E os pré-candidatos Francinaldo Leão, Geraldo Carvalho e Telsírio Alencar marcam menos de o,3% das intenções de voto.

Confira a lista de debates com os pré-candidatos à prefeitura de Teresina:

Band

1º turno: 8 de agosto, quinta-feira, às 22h30

2º turno: 14 de outubro

TV Cidade Verde

1º turno: 16 de agosto, sexta-feira, às 11h

TV Globo

1º turno: 3 de outubro, quinta-feira

2º turno: 25 de outubro, sexta-feira