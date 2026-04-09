De olho na aprovação e eleição, Lula tenta descolar governo de STF e Master

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mudou o discurso sobre o caso do Banco Master e sua relação com o Supremo Tribunal Federal (STF).

Em entrevista na última quarta-feira, 8, ao ICL Notícias, o petista afirmou que o caso prejudica a imagem do STF e que o tribunal precisa dar “uma explicação convincente para a sociedade”.

Em tentativa de descolar a imagem da crise de seu governo, Lula afirmou que todos os envolvidos devem “pagar o preço” e disse que não há limites para a apuração de casos de corrupção, independentemente de quem esteja envolvido.

“Prejudica a imagem, obviamente. O companheiro Alexandre de Moraes sabe disso. Porque é muito simples: você pode ter algo que é legal, mas, nas circunstâncias em que acontece e aos olhos do povo, pode ser tratado como imoral”, disse.

Sobre Moraes, Lula afirmou que o aconselhou a se declarar impedido de julgar a ação relacionada ao banco.

“Primeiro porque você não advogava em seu escritório há quase 15 anos. Mas, se sua mulher estava advogando, diga isso claramente. Não é preciso pedir licença para trabalhar, mas é importante afirmar que, na Suprema Corte, estará impedido de votar em casos que envolvam sua esposa”, afirmou.

Lula disse ainda que situações como essa crise “não podem ser varridas para debaixo do tapete, achando que o povo vai esquecer”, além de afirmar que, se “o cara quiser ficar milionário, não pode ser ministro da Suprema Corte”.

Em à alta na desaprovação do governo e ao empate técnico com Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas eleitorais, o petista afirmou que, “em um ano político, as pessoas vão dar muito destaque a isso”.

Caso Master prejudicou a imagem do STF

O cálculo de Lula em falar dos ministros na entrevista tem relação clara com as últimas pesquisas de opinião sobre o escandâlo.

O levantamento divulgado em março pela AtlasIntel mostrou que 66,1% dos brasileiros acreditam haver envolvimento direto dos ministros com o escândalo do banco.

Em outra pergunta, 89,9% dos entrevistados afirmaram ao instituto que há algum nível de influência externa no julgamento do caso Master na Corte.

Outra pesquisa, a Genial/Quaest, mostrou que após o caso, o índice de confiança no STF é o menor em 4 anos. Segundo o levantamento, 49% dos entrevistados responderam que não confiam no STF, enquanto 43% confiam e 8% não souberam ou não responderam.