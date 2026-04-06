Datafolha e Futura: as pesquisas eleitorais para presidente e governador da semana

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 6 de abril de 2026 às 12h11.
A semana será marcada pela divulgação de mais pesquisas de intenção de voto com eleitores de diversos estados brasileiros para os cargos de presidente, governador e senador.
Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 26 levantamentos devem ser divulgados até o próximo sábado, 11.
De acordo com a listagem, terão diferentes levantamentos de recortes em estados, como o instituto Paraná Pesquisas feito com eleitores de Goiás, e do Real Time Big Data, que será realizado com eleitores de Pernambuco. O Futura também terá uma pesquisa estadual, com o cenário do Rio Grande do Sul.
Apenas duas pesquisas de abragência nacional serão divulgadas nessa semana: dos institutos Datafolha e Boas Ideias.
O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.
Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).
Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.
O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.
Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.