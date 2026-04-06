Eleições: quem são os pré-candidatos à Presidência em 2026

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 6 de abril de 2026 às 15h23.
O Brasil irá às urnas em 4 de outubro de 2026 para escolher o próximo presidente da República, com um eleitorado estimado em cerca de 155 milhões de pessoas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Embora a campanha oficial ainda dependa das convenções partidárias, o cenário político entrou em uma nova fase de definição após o encerramento da janela partidária e o fim do período de desincompatibilização, etapas que redesenham o tabuleiro eleitoral.
Esses marcos legais funcionaram como filtros. A janela partidária — período em que políticos podem trocar de partido sem perder mandato — reorganizou alianças e bancadas. Já a desincompatibilização exigiu que ocupantes de cargos públicos deixassem suas funções para disputar eleições, o que, na prática, explicita quem de fato pretende concorrer ao Palácio do Planalto.
Levantamentos recentes colocam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) como os nomes com maior intenção de voto neste momento.
Atual presidente, entra no jogo com a máquina federal, alto nível de conhecimento do eleitorado e uma base consolidada.
Senador pelo Rio de Janeiro, aparece como herdeiro político direto do capital eleitoral de Jair Bolsonaro.
Governador de Goiás, tenta se viabilizar como alternativa de centro-direita com forte vínculo com o agronegócio.
Ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema lançou sua pré-candidatura ainda em 2025. Ele aposta no discurso de gestão liberal e eficiente.
O ex-ministro Aldo Rebelo anunciou oficialmente sua pré-candidatura à Presidência da República. Após deixar o MDB, ele se filiou ao partido Democracia Cristã (DC), pelo qual deverá concorrer.
Renan Santos anunciou que é pré-candidato à presidência pelo Missão, partido do qual é presidente e que é ligado ao MBL.
Psiquiatra e autor best-seller, entra na disputa como outsider. Ele foi anunciado como pré-candidato do Avante para a disputa.
Apesar da movimentação crescente, os nomes ainda são considerados pré-candidatos, termo usado antes da formalização legal. A oficialização depende das convenções partidárias, previstas entre 20 de julho e 5 de agosto de 2026, quando as siglas escolhem seus representantes.
Após essa etapa, os partidos têm até 15 de agosto para registrar as candidaturas junto à Justiça Eleitoral. Só então os nomes passam a constar oficialmente no sistema do TSE e ficam aptos a participar da campanha eleitoral, incluindo propaganda em rádio e televisão.