Eleições: quem são os pré-candidatos à Presidência em 2026

O Brasil irá às urnas em 4 de outubro de 2026 para escolher o próximo presidente da República, com um eleitorado estimado em cerca de 155 milhões de pessoas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Embora a campanha oficial ainda dependa das convenções partidárias, o cenário político entrou em uma nova fase de definição após o encerramento da janela partidária e o fim do período de desincompatibilização, etapas que redesenham o tabuleiro eleitoral.

Esses marcos legais funcionaram como filtros. A janela partidária — período em que políticos podem trocar de partido sem perder mandato — reorganizou alianças e bancadas. Já a desincompatibilização exigiu que ocupantes de cargos públicos deixassem suas funções para disputar eleições, o que, na prática, explicita quem de fato pretende concorrer ao Palácio do Planalto.

Levantamentos recentes colocam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) como os nomes com maior intenção de voto neste momento.

Quem são os pré-candidatos à Presidência da República?

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Atual presidente, entra no jogo com a máquina federal, alto nível de conhecimento do eleitorado e uma base consolidada.

02.04.2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante entrevista ao vivo para a TV Record Bahia. (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Flávio Bolsonaro (PL)

Senador pelo Rio de Janeiro, aparece como herdeiro político direto do capital eleitoral de Jair Bolsonaro.

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. (Jefferson Rudy/Agência Senado/Flickr)

Ronaldo Caiado (PSD)

Governador de Goiás, tenta se viabilizar como alternativa de centro-direita com forte vínculo com o agronegócio.

Romeu Zema (Novo)

Ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema lançou sua pré-candidatura ainda em 2025. Ele aposta no discurso de gestão liberal e eficiente.

Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema (Marcos Corrêa/PR/Flickr)

Aldo Rebelo (DC)

O ex-ministro Aldo Rebelo anunciou oficialmente sua pré-candidatura à Presidência da República. Após deixar o MDB, ele se filiou ao partido Democracia Cristã (DC), pelo qual deverá concorrer.

Aldo Rebelo (Antonio Cruz/Agência Brasil)

Renan Santos (Missão)

Renan Santos anunciou que é pré-candidato à presidência pelo Missão, partido do qual é presidente e que é ligado ao MBL.

Renan Santos, pré-candidato ao Palácio do Planalto (Instagram/Reprodução)

Augusto Cury (Avante)

Psiquiatra e autor best-seller, entra na disputa como outsider. Ele foi anunciado como pré-candidato do Avante para a disputa.

O escritor e psiquiatra Augusto Cury (Reprodução/YouTube)

Quando os candidatos serão oficializados

Apesar da movimentação crescente, os nomes ainda são considerados pré-candidatos, termo usado antes da formalização legal. A oficialização depende das convenções partidárias, previstas entre 20 de julho e 5 de agosto de 2026, quando as siglas escolhem seus representantes.

Após essa etapa, os partidos têm até 15 de agosto para registrar as candidaturas junto à Justiça Eleitoral. Só então os nomes passam a constar oficialmente no sistema do TSE e ficam aptos a participar da campanha eleitoral, incluindo propaganda em rádio e televisão.