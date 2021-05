Datafolha: 49% apoiam impeachment do presidente; 46% são contra

Um eventual processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro é apoiado por quase a metade da população, mas a diferença em relação aos que são contrários é numericamente pequena e está dentro da margem de erro de pesquisa Datafolha divulgada neste sábado,15.

Segundo o levantamento, 49% são favoráveis que o Congresso abra um processo de impeachment contra o presidente, enquanto 46% são contrários. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, de modo que o resultado representa um empate técnico.

Os números da pesquisa realizada nesta semana invertem o placar da sondagem feita em março quando 50% eram contra o impeachment e 46% eram a favor.

A nova pesquisa ocorre em meio à CPI da Covid no Senado, que procura mostra erros ou omissões do governo no combate à pandemia do coronavírus, além de eventuais desvios de recursos federais destinados aos Estados para o enfrentamento da crise sanitária.

O Datafolha entrevistou presencialmente 2.071 pessoas em todo o Brasil nos dias 11 e 12 de maio.