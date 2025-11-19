Invest

O UBS quer mudar da Suíça para os Estados Unidos: entenda os motivos

Presidente do conselho do banco se encontrou com secretário do Tesouro americano para tratar do assunto

Da Redação

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 06h00.

Última atualização em 19 de novembro de 2025 às 06h05.

Em meio ao endurecimento das regras pelos reguladores suíços, o UBS, avalia planos de contingência para deixar a país caso o governo da Suíça não recue em relação às novas exigências de capital. Nesse sentido, o presidente do conselho de administração do banco, Colm Kelleher, iniciou conversas com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. O tema: transferir a sede do banco de Zurique para os EUA, segundo o Financial Times.

O UBS considera a exigência de aumentar seu capital próprio em US$ 26 bilhões exagerada e desproporcional, o que poderia prejudicar sua competitividade. O governo suíço, por sua vez, disse que precisa fortalecer o sistema bancário para evitar outro colapso semelhante ao do Credit Suisse, adquirido pelo UBS em 2023.

O banco, com 162 anos, sede em Zurique e valor de mercado de US$ 126 bilhões, avalia a mudança para os EUA em busca de um ambiente regulatório mais flexível, enquanto mantém diálogo com autoridades suíças.

A incerteza afetou as cotações das ações, e a campanha de lobby do banco trouxe resultados limitados até o momento, diz o FT. Enquanto isso, o governo Trump demonstrou interesse em receber um dos ativos mais valiosos da Suíça.

Executivos do UBS ainda preferem manter a sede na Suíça, caso consigam convencer o Parlamento a suavizar as regras, mas consideram sua obrigação fiduciária avaliar todas as alternativas. A gestora ativista Cevian Capital afirmou que as novas exigências de capital tornariam inviável operar um grande banco internacional a partir da Suíça.

Já os EUA avançam com desregulamentações para estimular o crescimento e flexibilizar normas bancárias, gerando preocupação na Europa sobre vantagens competitivas para bancos americanos e riscos à estabilidade financeira global.

