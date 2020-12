Live nesta quarta quer ajudar prefeitos eleitos na transição de governo

Passada a eleição municipal de 2020, prefeitos e vereadores eleitos, e os cidadãos brasileiros que os elegeram, têm um desafio: como garantir uma transição de governo eficiente a ponto de garantir a continuidade da prestação de serviços – e a melhoria das políticas públicas independentemente do partido que está no poder? É uma questão urgente num cenário de emergência sanitária por causa da pandemia e das despesas crescentes que pressionam as finanças dos municípios.

Em meio a esses desafios, iniciativas de ONGs e de autarquias governamentais querem preparar os eleitos em 2020 para o cenário delicado que eles terão pela frente em 2021. Nesta quarta-feira, 2, às 19h, a organização social Comunitas promove uma live para lançar o programa Jornada Desafios dos Futuros Prefeitos, que tem por finalidade ajudar os mandatários eleitos a construir uma agenda prioritária de medidas para os primeiros 100 dias de governo.

O evento desta quarta terá a participação de Pedro Parente, chefe da Casa Civil durante o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), responsável pela transição de governo para Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, e atualmente presidente do conselho da empresa de alimentos BRF. Além disso, vão falar no evento o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB) e o cientista político Fernando Schüler, da escola de negócios Insper. A participação é gratuita e as inscrições são no site do programa.

Nos próximos dias, os inscritos no curso vão ter aulas virtuais sobre temas como organizar as finanças, criar uma agenda prioritária em áreas como educação e saúde, e comunicar as ações de uma prefeitura aos cidadãos.

Além do curso da Comunitas, outras iniciativas querem ajudar prefeitos eleitos a atravessar os primeiros dias de governo em 2021. A Secretaria de Desenvolvimento Regional do governo paulista lançou em novembro um curso de capacitação voltado aos prefeitos eleitos nas 645 cidades do estado.

Na semana passada, a Confederação Nacional dos Municípios, entidade de classe dos prefeitos brasileiros, promoveu um evento na mesma linha, aberto a eleitos das cinco regiões brasileiras. A torcida, agora, é para que a orientação repassada nesses eventos seja aplicada nas prefeituras em 2021 – e colabore em alguma medida na solução dos desafios que os prefeitos eleitos vão encontrar a partir de 1º de janeiro.