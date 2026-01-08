Brasil

Crise na Venezuela: Brasil autoriza envio da Força Nacional a Roraima

Uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública autoriza o emprego da Força Nacional no estado pelo prazo de 90 dias

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10h50.

Uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 8, autoriza o emprego da Força Nacional no estado de Roraima pelo prazo de 90 dias. O documento foi assinado pelo ministro Ricardo Lewandowski.

A atuação será nos municípios de Boa Vista e Pacaraima, a capital e a principal fronteira terrestre do Brasil com a Venezuela, em apoio às forças de segurança estaduais.

Segundo o texto, a Força Nacional vai atuar em atividades consideradas imprescindíveis para a preservação da ordem pública e da segurança de pessoas e do patrimônio, em caráter "episódico e planejado".

A operação terá apoio logístico do governo de Roraima, responsável por garantir a infraestrutura necessária para o trabalho das equipes.

Crise na Venezuela

A decisão ocorre em um contexto de agravamento da crise na Venezuela, que pode ter reflexos diretos na fronteira norte do Brasil, embora a situação seja considerada, até o momento, tranquila pelo governo brasileiro.

A medida busca reforçar a atenção à segurança na região, especialmente em Pacaraima, principal porta de entrada terrestre de venezuelanos no país.

De acordo com a portaria, o tamanho do efetivo a ser empregado será definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública do ministério.

