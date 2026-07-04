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Cresce para 40% a parcela dos brasileiros que atribui pobreza à preguiça, mostra Datafolha

Levantamento aponta avanço dessa percepção nos últimos quatro anos, enquanto diminui o número de pessoas que relacionam a pobreza à falta de oportunidades

Datafolha: pesquisa mostra a percepção do brasileiro sobre pobreza (Governo de SP/Reprodução)

Datafolha: pesquisa mostra a percepção do brasileiro sobre pobreza (Governo de SP/Reprodução)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 4 de julho de 2026 às 14h16.

A percepção de que a pobreza está ligada à falta de vontade de trabalhar ganhou força entre os brasileiros nos últimos quatro anos. Pesquisa Datafolha mostra que 40% da população atribuem a condição de pobreza à "preguiça de pessoas que não querem trabalhar", percentual que era de 22% em 2022.

O índice é o maior registrado na série histórica do levantamento. Em 2013, essa opinião era compartilhada por 32% dos entrevistados; em 2014, por 37%; em 2017, por 21%; e voltou a 22% em 2022.

Apesar da alta, a maioria dos brasileiros ainda considera que a pobreza decorre da falta de oportunidades para ascensão social. Essa percepção, porém, perdeu força: caiu de 76% para 58% no mesmo período. Outros 3% não souberam responder.

Diferenças por renda e profissão

Entre os entrevistados com renda familiar de até dois salários mínimos, as respostas repetem praticamente o resultado da média nacional. Já na faixa entre dois e cinco salários mínimos, 43% afirmam que a pobreza está relacionada à preguiça.

Por outro lado, a maior proporção de pessoas que atribuem a pobreza à desigualdade de oportunidades aparece entre aqueles com renda superior a dez salários mínimos. Nesse grupo, 63% defendem essa explicação.

A pesquisa também identificou diferenças conforme a ocupação dos entrevistados. Entre empresários, 56% relacionam a pobreza à falta de disposição para trabalhar, o maior percentual entre as categorias analisadas.

Na direção oposta, os funcionários públicos registram o menor índice: 28% compartilham dessa visão.

Opinião varia conforme o eleitorado

As respostas também mudam de acordo com a preferência política dos entrevistados.

Entre os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno estimulado, 28% associam a pobreza à preguiça, enquanto 70% apontam a falta de oportunidades como principal causa.

Já entre os eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), 52% atribuem a pobreza à preguiça e 44% consideram que ela está ligada à ausência de oportunidades.

Como foi feita a pesquisa

A pergunta integra o bloco de comportamento da pesquisa sobre matriz ideológica do Datafolha, que reúne temas como pobreza, armas, criminalidade, imigração, pena de morte, drogas, homossexualidade, religião, sindicatos e responsabilização de adolescentes que cometem crimes.

O levantamento foi realizado entre os dias 17 e 18 de junho com 2.004 eleitores de 16 anos ou mais, em 139 municípios brasileiros.

*Com informações de O Globo

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