INSS suspende contratos com Crefisa e aponta irregularidades como coação e venda casada

Redação Exame
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10h11.
Última atualização em 21 de agosto de 2025 às 10h18.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou nesta quinta-feira, 21, a suspensão preventiva dos contratos com a operadora financeira Crefisa para o pagamento de benefícios, após identificar irregularidades, incluindo a coação de aposentados e pensionistas.
No leilão realizado em 2024, a Crefisa foi vencedora em 25 dos 26 lotes disponíveis para o pagamento de novos benefícios. Procurada pela EXAME, a empresa de crédito pessoal ainda não respondeu ao pedido de posicionamento. O espaço está aberto.
De acordo com uma nota emitida pelo INSS nesta manhã, a suspensão cautelar foi adotada após a identificação de “reiteradas reclamações” registradas por diversos canais de ouvidoria.
"Por ser medida cautelar, a suspensão se aplica aos novos pagamentos de benefícios, como medida necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público", diz o INSS.
As principais irregularidades incluem:
A medida cautelar se aplica apenas aos novos pagamentos de benefícios. Dessa forma, as aposentadorias e pensões de beneficiários que já recebem o benefício por meio da Crefisa não serão afetadas.
A suspensão foi determinada para “cessar as irregularidades e proteger o interesse público até a conclusão dos processos de apuração”, alega o INSS.
Em nota, o órgão reforçou:
"O INSS não compactua com práticas que acarretem prejuízos ou desconfortos aos beneficiários, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade social. A transparência e a segurança no atendimento são princípios irrenunciáveis na relação com os segurados. O Instituto reitera seu compromisso de fiscalizar e exigir que todas as instituições bancárias parceiras prestem serviço com a qualidade e o respeito que aposentados, pensionistas e demais beneficiários merecem."