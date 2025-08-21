Brasil

INSS suspende contratos com Crefisa e aponta irregularidades como coação e venda casada

De acordo com o órgão, a decisão pela suspensão cautelar foi tomada após identificar reclamações registradas por diferentes canais de ouvidoria

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10h11.

Última atualização em 21 de agosto de 2025 às 10h18.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou nesta quinta-feira, 21, a suspensão preventiva dos contratos com a operadora financeira Crefisa para o pagamento de benefícios, após identificar irregularidades, incluindo a coação de aposentados e pensionistas.

No leilão realizado em 2024, a Crefisa foi vencedora em 25 dos 26 lotes disponíveis para o pagamento de novos benefícios. Procurada pela EXAME, a empresa de crédito pessoal ainda não respondeu ao pedido de posicionamento. O espaço está aberto.

De acordo com uma nota emitida pelo INSS nesta manhã, a suspensão cautelar foi adotada após a identificação de “reiteradas reclamações” registradas por diversos canais de ouvidoria.

"Por ser medida cautelar, a suspensão se aplica aos novos pagamentos de benefícios, como medida necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público", diz o INSS.

As principais irregularidades incluem:

  • Dificuldades ou impedimentos para o recebimento do benefício, como atrasos, recusas de pagamento e limitações para saque.
  • Coação para a abertura de contas correntes e prática de venda casada de produtos.
  • Falta de estrutura adequada nas agências, com filas longas, ausência de caixas eletrônicos (ATMs) e espaços físicos inadequados.
  • Portabilidades indevidas e não autorizadas.
  • Ausência de um sistema de triagem e emissão de senhas.
  • Falta de informações claras e atendimento inadequado.

A medida cautelar se aplica apenas aos novos pagamentos de benefícios. Dessa forma, as aposentadorias e pensões de beneficiários que já recebem o benefício por meio da Crefisa não serão afetadas.

A suspensão foi determinada para “cessar as irregularidades e proteger o interesse público até a conclusão dos processos de apuração”, alega o INSS.

Em nota, o órgão reforçou:

"O INSS não compactua com práticas que acarretem prejuízos ou desconfortos aos beneficiários, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade social. A transparência e a segurança no atendimento são princípios irrenunciáveis na relação com os segurados. O Instituto reitera seu compromisso de fiscalizar e exigir que todas as instituições bancárias parceiras prestem serviço com a qualidade e o respeito que aposentados, pensionistas e demais beneficiários merecem."

