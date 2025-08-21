INSS suspende contratos com Crefisa e aponta irregularidades como coação e venda casada

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou nesta quinta-feira, 21, a suspensão preventiva dos contratos com a operadora financeira Crefisa para o pagamento de benefícios, após identificar irregularidades, incluindo a coação de aposentados e pensionistas.

No leilão realizado em 2024, a Crefisa foi vencedora em 25 dos 26 lotes disponíveis para o pagamento de novos benefícios. Procurada pela EXAME, a empresa de crédito pessoal ainda não respondeu ao pedido de posicionamento. O espaço está aberto.

De acordo com uma nota emitida pelo INSS nesta manhã, a suspensão cautelar foi adotada após a identificação de “reiteradas reclamações” registradas por diversos canais de ouvidoria.

"Por ser medida cautelar, a suspensão se aplica aos novos pagamentos de benefícios, como medida necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público", diz o INSS.

As principais irregularidades incluem:

Dificuldades ou impedimentos para o recebimento do benefício, como atrasos, recusas de pagamento e limitações para saque.

Coação para a abertura de contas correntes e prática de venda casada de produtos.

Falta de estrutura adequada nas agências, com filas longas, ausência de caixas eletrônicos (ATMs) e espaços físicos inadequados.

Portabilidades indevidas e não autorizadas.

Ausência de um sistema de triagem e emissão de senhas.

Falta de informações claras e atendimento inadequado.

A medida cautelar se aplica apenas aos novos pagamentos de benefícios. Dessa forma, as aposentadorias e pensões de beneficiários que já recebem o benefício por meio da Crefisa não serão afetadas.

A suspensão foi determinada para “cessar as irregularidades e proteger o interesse público até a conclusão dos processos de apuração”, alega o INSS.

Em nota, o órgão reforçou:

"O INSS não compactua com práticas que acarretem prejuízos ou desconfortos aos beneficiários, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade social. A transparência e a segurança no atendimento são princípios irrenunciáveis na relação com os segurados. O Instituto reitera seu compromisso de fiscalizar e exigir que todas as instituições bancárias parceiras prestem serviço com a qualidade e o respeito que aposentados, pensionistas e demais beneficiários merecem."