Com aumento do teto da aposentadoria do INSS, veja como ficará desconto no contracheque em 2025

Com o aumento do teto da aposentadoria do INSS para R$ 8.157,41 em 2025, a tabela de contribuição foi atualizada. Os novos valores já serão aplicados nos salários de janeiro, pagos em fevereiro. Confira abaixo as mudanças e como o reajuste impactará seu contracheque.

O teto das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) subirá dos atuais R$ 7.786,01 para R$ 8.157,41 em 2025. Esse cálculo foi estimado por Leonardo Rolim, ex-presidente do INSS e especialista em Previdência e Orçamento. O dado oficial, no entanto, ainda será divulgado pelo governo.

Tabela de contribuição do INSS para 2025

A tabela abaixo detalha os valores de contribuição ao INSS com base no novo teto:

Salário de contribuições (R$) Alíquotas (%) Desconto no contracheque (R$) Até 1.518,00 7,5 0,00 De 1.518,01 até 2.793,88 9,00 22,77 De 2.793,89 até 4.190,83 12,00 106,59 De 4.190,84 até 8.157,41 14,00 190,40

Os valores são ajustados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado pelo IBGE. Em 2024, o índice fechou em 4,77%, o que determina os reajustes aplicados a aposentados e pensionistas.

Reajuste para aposentados e pensionistas

Para quem já recebe benefícios do INSS acima do salário mínimo, o reajuste de 4,77% será aplicado nos pagamentos de fevereiro de 2025. Já os segurados que recebem o salário mínimo de R$ 1.518 terão os novos valores depositados a partir de 27 de janeiro, conforme o calendário oficial.

Beneficiários que começaram a receber a aposentadoria após 1º de fevereiro de 2024 terão o reajuste proporcional ao número de meses desde a concessão do benefício.

Calendário de pagamentos do INSS

Segurados com benefício igual ao salário mínimo: valores atualizados a partir de 27 de janeiro.

Benefícios acima do salário mínimo: depósitos iniciados em 3 de fevereiro.

Essa atualização impacta diretamente o orçamento de trabalhadores e aposentados, reforçando a importância do planejamento financeiro para 2025.