CPMI do 8 de janeiro aprova relatório final que pede indiciamento de Bolsonaro e outras 60 pessoas

Quem deu depoimento na CPMI?

A CPMI colheu 21 depoimentos e recebeu a presença dos generais Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Gonçalves Dias, que também comandou o GSI no dia dos ataques; Jean Lawand, que apareceu em troca de mensagens telefônicas com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, coronel Mauro Cesar Cid, defendendo intervenção militar após as eleições de 2022; e o próprio Cid. Integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também estiveram presentes na CPMI, como os coronéis Jaime Naime e Fabio Vieira. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, George Washington e Wellington Macedo, condenados por planejarem a explosão de um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília no final de 2022, e o hacker Walter Delgatti também estiveram entre os ouvidos.