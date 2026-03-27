CPI do INSS: relator pede indiciamento de Lulinha, Vorcaro, 'Careca do INSS' e Lupi; veja a lista

O relatório final da CPI do INSS pede o indiciamento de 216 pessoas, incluindo o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha. O documento foi apresentado pelo relator Alfredo Gaspar (União-AL) e ainda depende de aprovação do colegiado.

Segundo o texto, Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é citado a partir de depoimentos e investigações que indicam repasses financeiros mensais. Uma testemunha afirmou que pagamentos de cerca de R$ 300 mil mensais teriam sido feitos pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.

O relatório também solicita o indiciamento de nomes como o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) e o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto. O documento recomenda ainda que a Advocacia do Senado peça a prisão preventiva de investigados que permaneçam em liberdade.

As suspeitas sobre Lulinha

O relatório atribui a Lulinha possíveis crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e tráfico de influência. A investigação aponta que ele teria atuado como intermediário em negociações envolvendo órgãos públicos.

De acordo com dados reunidos pela comissão, incluindo relatórios do Coaf, diligências da Polícia Federal (PF) e decisão do ministro André Mendonça, há indícios de uso de influência junto ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os supostos repasses financeiros teriam sido operacionalizados por Roberta Moreira Luchsinger, indicada como intermediária.

"Conforme será demonstrado a seguir, os indícios reunidos apontam que Fábio Luís não foi um mero conhecido de Antônio Camilo, mas alguém que, valendo-se de seu prestígio familiar e de sua capacidade de trânsito em instâncias governamentais, teria atuado como facilitador de acesso e possível sócio oculto do lobista em empreendimentos cuja viabilidade dependia de decisões administrativas no âmbito do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Como contrapartida, teria recebido vultosos repasses financeiros intermediados por Roberta Luchsinger", diz o documento.

Outro trecho cita depoimento de Edson Claro, ex-funcionário de Antunes: "A investigação conduzida pela Polícia Federal demonstrou que Antônio Carlos Camilo Antunes cultivava uma relação de proximidade com Fábio Luís Lula da Silva que transcendia os limites de uma simples amizade ou convívio social. Depoimentos de Edson Claro860, ex-funcionário de Antônio Camilo e atualmente considerado testemunha-chave da Polícia Federal, revelaram que o lobista costumava ostentar sua suposta ligação com o filho do Presidente da República perante parceiros comerciais e fornecedores. Segundo a mesma testemunha, Antônio Camilo afirmou que mantinha pagamentos mensais de aproximadamente R$ 300 mil em favor de Fábio Luís e que teria antecipado a quantia de 25 milhões, sem que restasse esclarecida a moeda de referência, em razão de projetos denominados "Projeto Amazônia" e "Projeto Teste de Dengue"".

Banco Master

O relatório inclui Daniel Vorcaro entre os principais investigados, com imputações como organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O Banco Master é citado por suposta atuação em operações de crédito consignado.

Segundo o documento, a instituição teria adotado mecanismos para ampliar limites de empréstimos vinculados ao INSS, o que impactaria aposentados e pensionistas. O texto descreve a prática como estratégia que eleva o comprometimento de renda e menciona taxas consideradas fora de parâmetros regulatórios.

“Essa é estratégia comercial que resulta, inevitavelmente, no superendividamento sistemático de uma parcela vulnerável da população com um padrão predatório, além de terceirizar a operacionalização das transações a correspondentes bancários, com menor supervisão”, diz o relatório.

Há também menção a inquérito civil do Ministério Público Federal sobre irregularidades em créditos consignados. O documento cita volume de até R$ 300 milhões em operações vinculadas ao banco.

Atuação parlamentar

O senador Weverton Rocha é citado sob suspeita de participação em um núcleo político que teria dado sustentação institucional ao esquema. O relatório aponta interlocução com Antônio Carlos Camilo Antunes.

Segundo o texto, a atuação do parlamentar teria sido “fundamental” para viabilizar interesses do grupo em órgãos federais. Em nota, o senador afirma que não há elementos que sustentem sua inclusão e classifica a investigação como "frágil e baseada em documentos sem validade jurídica e depoimentos indiretos".

Funcionamento da CPI

A CPI foi instalada em agosto do ano passado com o objetivo de investigar descontos não autorizados em benefícios previdenciários. As apurações indicam que entidades teriam criado vínculos associativos para justificar cobranças mensais.

Durante os trabalhos, foram aprovados diversos requerimentos e realizadas oitivas com ex-gestores públicos, empresários e operadores. Parte dos depoimentos foi afetada por decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que garantiram a investigados o direito de não comparecer.

Pelo menos dez investigados obtiveram habeas corpus, o que gerou questionamentos internos sobre a condução dos trabalhos. Houve também restrições relacionadas ao uso de dados sigilosos, incluindo a criação de uma “sala cofre” para análise de informações.

Veja a lista a seguir:

Abraão Lincoln Ferreira da Cruz

Adeilson Silveira Hora

Adelino Rodrigues Júnior

Ademir Fratric Bacic

Adroaldo da Cunha Portal

Alan do Nascimento Santos

Aldo Luiz Ferreira

Aleano de Souza Guardachoni

Alessandro Antônio Stefanutto, ex-presidente do INSS

Alexandre Caetano dos Reis

Alexandre Eduardo Ferreira Lopes

Alexandre Guimarães

Alexandre Moreira da Silva

Alexsandro Prado Santos

Américo Monte

Américo Monte Junior

Anderson Cordeiro de Vasconcelos

Anderson Ladeira Viana

Anderson Pomini

André Luís Alves Guimarães

André Luiz Martins Dias

André Paulo Felix Fidelis

Andrei José Braga Mendes

Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues

Antenor de Sousa Neto

Antônio Araujo da Gama

Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", empresário

Antônio Lúcio Caetano Margarido

Aristides Veras dos Santos

Artur Ildefonso Brotto Azevedo

Augusto Ferreira Lima

Brenda Aguiar Soares

Bruna Braz de Souza Santos

Carlos Afonso Galleti Júnior

Carlos Alexandre Alvarenga

Carlos Henrique da Rocha Gonçalves

Carlos Roberto Lupi, ex-mi

Carlos Roberto Ferreira Lopes

Cecília Montalvão Simões

Cecilia Rodrigues Mota

Cecílio Barbosa Cintra Galvão

Celso Steremberg

Charles Góes Freitas

Cícero Vasconcelos

Cícero Marcelino de Souza Santos

Cleber Oliveira Medeiros

Cristiana Alcântara Alves Zago

Daniel Dirani

Daniel Gerber

Daniel Simas

Daniel Orsini de Azevedo

Daniel Vorcaro

Danielle Miranda Fonteles

Danilo Berndt Trento

Daugliesi Giacomasi Souza

Davi de Vasconcelos

Dennys Bergkamp Pontes de Sousa Alves

Diego Luiz Nobre Barros

Dogival José dos Santos

Domingos Sávio de Castro, empresário

Durval Natário Tosta

Eduardo Silva Portal

Edson Akio Yamada

Edson Cunha de Araújo

Eduardo Chedid

Eduardo Freire Delmont

Elano Gil Carvalho Xavier

Emanuel Pinheiro da Silva

Eric Douglas Martins Fidelis

Euclydes Marcos Pettersen Neto

Fábio Luís Lula da Silva, empresário e filho do presidente Lula

Felipe Macedo Gomes

Felipe Vasconcelos Pereira

Fernando Pereira dos Santos

Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti

Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar

Francisco Wesley Nascimento dos Santos

Geovani Batista Spiecker

Giovanini Cardoso

Gilmar Stelo

Glauco André Fonseca Wamburg

Glauco Daniel Ribas Santos

Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano

Gustavo Marques Gaspar

Gutemberg Tito de Sousa

Hamilton Souza

Haran Santhiago Girao Sampaio

Heitor Souza Cunha

Hélio Marcelino Loreno

Helioenay Rodrigues de Sousa

Herbert Kristensson Menocchi

Higor Dalle Vedove Lourenção

Igor Dias Delecrode

Igor Oliveira Freitas

Ina Maria Lima da Silva

Ingrid Ambrózio Camilo

Ingrid Pikinskeni Morais Santos

Ivaldo Carvalho Silveira

Ivânio da Rocha Oliveira

Janete Pereira Lima

Jerônimo Arlindo da Silva Júnior

Joab Felix de Medeiros

Joana Gonçalves Vargas

João Carlos Camargo Junior

João Milton Carneiro Neto

Jobson de Paiva Silveira Sales

Jonathan de Souza Almeida

José Arnaldo Bezerra Guimarães

José Branco Garcia

José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade)

José Cordeiro de Vasconcelos

José Fernando Costa dos Santos

José Laudenor da Silva

José Lins de Alencar Neto

José Silva Miguel Junior

José Sarney Filho

Jucimar Fonseca da Silva

Leandro Fagner da Fonseca Alves

Leonardo Cerquinho Monteiro

Leonardo Rolim

Lucas Fonseca da Silva

Lucineide dos Santos Oliveira

Luis Lima Martins

Marci Eustáquio Teodoro

Marcio Alaor de Araújo

Marco Aurélio Gomes Júnior

Marcos Brito Campos Jr

Marcos dos Santos Monte

Marcus Vinicius Paranhos Faleiro

Maria Eudenes dos Santos

Maria Eunice Ribas

Maria das Graças Ferraz

Maria Gorete Pereira

Maria Luzimar Rocha Lopes

Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira

Maria do Socorro Veras dos Santos

Mauricio Camisotti, empresário

Mauro Palombo Concílio

Micael Ferrone Alves Pereira

Milton Baptista de Souza Filho

Milton Salvador de Almeida Junior

Mônica Ribeiro Santos

Natal Leo

Natal Leo Júnior

Natjo de Lima Pinheiro

Nelmar de Castro Batista

Nelson Wilians Fratoni Rodrigues

Nilton Claudio Carvalho Belsarena

Nivaldo de Farias

Paulo Afonso Aguiar Regadas Neto

Paulo Augusto de Araujo Boudens

Paulo Camisotti

Paulo Cesar Roxo Ramos

Paulo Gabriel Negreiros de Almeida

Pedro Alves Correa Neto

Pedro Lettieri Neto

Pedro Lucas Felix Canuto

Pedro Oliveira de Queiroz

Philipe Roters Coutinho

Philippe André Lemos Szymanowski

Rafael Emrich Candelot

Raphael Maciel Snoeck

Rayama Belmonte Riella

Reinaldo Carlos Barroso de Almeida

Renan Assunção Siqueira

Renata Martins Costa de Siqueira

Ricardo Bimbo Troccoli

Ricardo Vinícius Campelo de Sá

Roberta Luschinger

Roberto Marinho Luiz da Rocha

Rodrigo Alves de França

Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção

Rodrigo Moraes

Rogério Soares de Souza

Romeu Carvalho Antunes

Ronaldo Ribeiro Santos

Ronaldo de Souza Estrella

Rubens Oliveira Costa

Samuel Chrisóstomo do Bomfim Jr.

Sandra Helena Lima do Nascimento

Sandro Temer de Oliveira

Sebastião Faustino de Paula

Sérgio Cheque Bernardo

Silas Bezerra de Alencar

Silas da Costa Vaz

Silvanete de Jesus Ribeiro

Sílvio Roberto Machado Feitoza

Suelen Ribeiro dos Santos

Taline Nunes Campos Neves

Tania Carvalho dos Santos

Teresa Raquel Barbosa

Thaisa Hoffmann Jonasson

Thayse Daniela Silva Carvalho do Nascimento

Thamiris Januario Mattos Snoeck

Thamyrez Maia de Oliveira Ramos

Thiago Henrique Paranhos Carvalho

Thiago Rocha Guimarães

Tiago Abraão Ferreira Lopes

Tiago Schettini Batista

Tônia Andrea Inocentini Galleti

Vanderlei Barbosa dos Santos

Vanessa Barramacher Tocantins

Victor Infante Aiello

Vinicius Faleiros Martins

Vinícius Ramos da Cruz

Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho

Vitor Luís Spilla Antevere

Vladimir Augusto de Oliveira Formiga

Wagner Ferreira Moita

Waldemar Monte Neto

Walton Cardoso Lima Jr.

Weverton Rocha Marques de Souza, senador

Wilson Alexandre Sartin Panacione

Wilson de Morais Gaby

Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira

Zacarias Canuto Sobrinho

*Com informação da Agência O Globo.