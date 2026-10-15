Aos 60 anos, ele voltou à faculdade, virou estagiário e já planeja uma nova carreira

Depois de décadas de trabalho na indústria e de se aposentar, Fernando Gaia decidiu que ainda tinha planos para a vida profissional. Aos 60 anos, voltou à faculdade, entrou em um estágio na área de logística e já pensa nos próximos passos: concluir a graduação, fazer uma pós-graduação e continuar trabalhando.

O novo capítulo começou na TSEA, fabricante brasileira de equipamentos para infraestrutura energética, em Contagem (MG). Estudante do quinto período de Administração, Fernando chegou à empresa como estagiário, levando mais de 30 anos de experiência na indústria e a disposição de aprender uma nova profissão. “Ficar parado não é comigo”, diz Fernando.

A decisão também reflete uma mudança de prioridade. Depois de dedicar boa parte da vida adulta à formação dos dois filhos, Rebeca e Matheus, ambos engenheiros e já inseridos no mercado de trabalho, ele decidiu investir na própria educação. O movimento ocorre em um mercado que ainda precisa encontrar formas de aproveitar profissionais mais velhos: segundo a Associação Brasileira de Estágio (Abres), o número de estagiários com mais de 50 anos passou de 550, em 2021, para 3.400, em 2024, um aumento de 518%.

Aos 60 anos, ele quer construir uma carreira na área de logística e suprimentos, aproveitando o conhecimento acumulado na indústria e incorporando o que aprende na faculdade. O plano é permanecer na TSEA, crescer com a empresa e, depois da graduação, avançar na formação acadêmica.

Por que Fernando voltou para a faculdade

A volta à sala de aula aconteceu depois de uma escolha que Fernando considera importante: priorizar a formação dos filhos antes de investir em uma nova etapa da própria carreira. Com os dois formados e trabalhando, ele encontrou espaço para retomar um projeto que havia ficado para depois.

“Eu tinha essa vontade, sim. Devido à minha formação técnica, enxergando mais para o futuro da carreira, foi por isso que me inscrevi no curso de Administração”, diz.

A experiência de voltar a estudar trouxe também situações curiosas. Quando entrou pela primeira vez na sala de aula, alguns colegas perguntaram se ele era o professor. Fernando precisou explicar que estava ali como aluno, assim como eles.

A escolha por Administração veio da percepção de que a experiência técnica acumulada precisava ser complementada por conhecimentos de gestão. Depois de trabalhar por décadas em ambientes industriais, ele queria entender melhor como as empresas organizam recursos, tomam decisões e conduzem suas operações.

“Tenho uma formação técnica sólida e uma longa experiência na indústria, mas precisava aprofundar meus conhecimentos em administração, principalmente para atuar na área estratégica da empresa, responsável pela gestão dos ativos e materiais”, afirma.

Da manutenção de aeronaves à logística

Antes de chegar à TSEA, Fernando construiu uma trajetória que passou por diferentes áreas da indústria. Com formação técnica em Mecânica, começou a carreira na década de 1980, trabalhando na manutenção de aeronaves de pequeno porte. Depois, passou pelo setor automotivo, atuou em assistência técnica e migrou para a indústria de máquinas pesadas, onde permaneceu por 25 anos.

Mesmo depois de se aposentar, continuou trabalhando por um período na área administrativa, com análise de processos e solicitações de garantia de máquinas pesadas, equipamentos agrícolas e veículos. A experiência o manteve próximo das operações e dos problemas enfrentados pelas empresas, mas também reforçou a necessidade de buscar uma formação superior.

A logística apareceu como uma continuação possível dessa trajetória. O setor envolve o planejamento e o controle do fluxo de materiais, desde a compra e o armazenamento até a movimentação e a entrega. Para Fernando, porém, a atividade vai muito além de transportar produtos de um lugar para outro. “As pessoas pensam que logística é apenas a movimentação dos materiais, mas existe toda uma engenharia por trás da logística”, diz.

Na TSEA, o conhecimento da indústria pode ajudar a compreender as necessidades da operação, enquanto a formação em administração oferece ferramentas para analisar processos e contribuir com decisões relacionadas aos materiais e ao abastecimento.

“Tudo que absorvi no mercado de trabalho em mais de 30 anos, hoje eu consigo trazer para a TSEA, somando com as competências acadêmicas que estou desenvolvendo”, afirma.

Experiência que ensina

A entrada como estagiário não apagou o conhecimento que Fernando acumulou ao longo da carreira. Ao contrário: uma parte de sua contribuição está em compartilhar experiências com colegas que estão construindo a própria trajetória profissional.

Ele destaca, sobretudo, a capacidade de lidar com a pressão por resultados. Em ambientes industriais, cumprir metas exige velocidade, mas também planejamento, atenção à qualidade e compreensão do tempo necessário para executar cada tarefa.

“Os resultados que temos que entregar na indústria são bem acelerados. Podemos passar essa experiência para os colegas com muita segurança, efetividade e qualidade, atingindo os objetivos e as metas”, diz.

Na nova função, Fernando precisa se familiarizar com as rotinas da logística e desenvolver habilidades específicas da área. Em contrapartida, leva à equipe a experiência acumulada ao longo de décadas na indústria, com conhecimentos sobre qualidade, segurança e atendimento ao cliente.

Flaviane Ambrósio, coordenadora de Recursos Humanos da TSEA, afirma que a postura de Fernando durante o processo seletivo e sua experiência profissional pesaram na contratação. “Hoje ele é também um mentor dos mais jovens, justamente por ter experiência de mercado. Ele serve de inspiração e mostra que tudo é cíclico, tudo se renova, e que aprendizado é sempre bem-vindo”, diz.

Fernando não vê o estágio como uma atividade temporária até a conclusão do curso. Seu objetivo é permanecer na TSEA e desenvolver uma carreira na empresa, aproveitando a experiência que já tem e o conhecimento que está adquirindo na faculdade. “Eu tenho pretensão de seguir uma carreira dentro da empresa, me desenvolver e poder contribuir para o crescimento da empresa”, diz.

O plano acadêmico vai além da graduação. Ele considera fazer um mestrado ou uma pós-graduação em suprimentos ou logística, áreas relacionadas ao estágio e à formação em administração.