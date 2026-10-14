Onde assistir à votação do fim da escala 6x1 no Senado ao vivo?

Repórter
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10h39.
A votação da PEC que prevê o fim da escala 6x1 poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Senado, pelo site oficial da emissora e pelo YouTube. A sessão está marcada para as 14h desta quarta-feira, 14 de outubro, mas ainda não há horário específico para o início da votação. A proposta é o primeiro item da pauta do plenário.
A votação do fim da escala 6x1 poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Senado nesta quarta-feira, 14 de outubro. A sessão do plenário está marcada para começar às 14h, pelo horário de Brasília, e terá a proposta como primeiro item da pauta.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 prevê a redução gradual da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado e sem redução salarial.
O horário das 14h corresponde ao início previsto da sessão, não necessariamente ao começo da votação. O Senado ainda não informou um horário específico para a análise da proposta.
A sessão será transmitida pelos canais oficiais do Senado Federal. O público poderá acompanhar as discussões e a eventual votação pela internet.
Veja onde assistir:
A transmissão permite acompanhar os pronunciamentos dos senadores, a discussão da proposta e o resultado da votação, caso ela ocorra durante a sessão.
A sessão deliberativa ordinária está agendada para as 14h desta quarta-feira, 14, em formato semipresencial.
A PEC 221/2019 aparece como o primeiro item da pauta. A programação prevê a quinta e última sessão de discussão da proposta e sua votação em primeiro turno.
Apesar disso, não há garantia de que a votação comece exatamente às 14h. O horário dependerá do andamento dos trabalhos no plenário.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que foram reunidas assinaturas para acelerar a tramitação. Há um pedido para dispensar os intervalos regimentais e permitir a realização dos dois turnos de votação nesta quarta-feira.
Os senadores analisarão a PEC 221/2019, apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e outros parlamentares.
O texto altera o artigo 7º da Constituição Federal para estabelecer dois dias de descanso semanal remunerado e reduzir a jornada máxima de trabalho.
A proposta prevê uma transição em duas etapas. Dois meses após a publicação da emenda, a jornada máxima passaria de 44 para 42 horas semanais. Um ano depois, o limite cairia para 40 horas.
A redução da jornada não poderá provocar diminuição dos salários, inclusive dos pisos salariais das categorias profissionais.
O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), elaborado pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), é favorável à proposta e contrário às 36 emendas apresentadas.
Para ser aprovada no Senado, a PEC precisa receber pelo menos 49 votos favoráveis em cada um dos dois turnos de votação.
A proposta já passou pela Câmara dos Deputados, mas ainda depende da conclusão da análise no Senado.
Mesmo que seja aprovada, a mudança não entrará em vigor imediatamente. O texto prevê um período de transição para a redução da jornada de trabalho.
O andamento da proposta pode ser consultado na página oficial da PEC 221/2019.
A votação poderá ser acompanhada ao vivo pelo site da TV Senado, pela página de transmissões do plenário e pelo canal oficial da emissora no YouTube.
A sessão do Senado está marcada para as 14h desta quarta-feira, 14 de outubro, pelo horário de Brasília. A votação não tem horário específico confirmado.
A PEC 221/2019 está na pauta desta quarta-feira, 14, com previsão de votação em primeiro turno. A realização da votação depende do andamento da sessão.
São necessários pelo menos 49 votos favoráveis em cada um dos dois turnos de votação no Senado.
Não. A proposta ainda depende de aprovação definitiva no Congresso Nacional. Se promulgada, terá um período de transição para a redução da jornada máxima de trabalho.