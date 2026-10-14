Onde assistir à votação do fim da escala 6x1 no Senado ao vivo?

RESUMO ＋ A votação da PEC que prevê o fim da escala 6x1 poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Senado, pelo site oficial da emissora e pelo YouTube. A sessão está marcada para as 14h desta quarta-feira, 14 de outubro, mas ainda não há horário específico para o início da votação. A proposta é o primeiro item da pauta do plenário.

A votação do fim da escala 6x1 poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Senado nesta quarta-feira, 14 de outubro. A sessão do plenário está marcada para começar às 14h, pelo horário de Brasília, e terá a proposta como primeiro item da pauta.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 prevê a redução gradual da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado e sem redução salarial.

O horário das 14h corresponde ao início previsto da sessão, não necessariamente ao começo da votação. O Senado ainda não informou um horário específico para a análise da proposta.

Onde assistir à votação do fim da escala 6x1 ao vivo?

A sessão será transmitida pelos canais oficiais do Senado Federal. O público poderá acompanhar as discussões e a eventual votação pela internet.

Veja onde assistir:

TV Senado: transmissão pelo site oficial da emissora.

transmissão pelo site oficial da emissora. Plenário do Senado: cobertura das sessões na página de transmissões do plenário.

cobertura das sessões na página de transmissões do plenário. YouTube: transmissão pelo canal oficial da TV Senado.

transmissão pelo canal oficial da TV Senado. Pauta e tramitação: informações sobre a sessão e a votação na página oficial do Senado.

A transmissão permite acompanhar os pronunciamentos dos senadores, a discussão da proposta e o resultado da votação, caso ela ocorra durante a sessão.

Que horas começa a votação do fim da escala 6x1?

A sessão deliberativa ordinária está agendada para as 14h desta quarta-feira, 14, em formato semipresencial.

A PEC 221/2019 aparece como o primeiro item da pauta. A programação prevê a quinta e última sessão de discussão da proposta e sua votação em primeiro turno.

Apesar disso, não há garantia de que a votação comece exatamente às 14h. O horário dependerá do andamento dos trabalhos no plenário.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que foram reunidas assinaturas para acelerar a tramitação. Há um pedido para dispensar os intervalos regimentais e permitir a realização dos dois turnos de votação nesta quarta-feira.

O que será votado no Senado?

Os senadores analisarão a PEC 221/2019, apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e outros parlamentares.

O texto altera o artigo 7º da Constituição Federal para estabelecer dois dias de descanso semanal remunerado e reduzir a jornada máxima de trabalho.

A proposta prevê uma transição em duas etapas. Dois meses após a publicação da emenda, a jornada máxima passaria de 44 para 42 horas semanais. Um ano depois, o limite cairia para 40 horas.

A redução da jornada não poderá provocar diminuição dos salários, inclusive dos pisos salariais das categorias profissionais.

O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), elaborado pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), é favorável à proposta e contrário às 36 emendas apresentadas.

Quantos votos são necessários para aprovar o fim da escala 6x1?

Para ser aprovada no Senado, a PEC precisa receber pelo menos 49 votos favoráveis em cada um dos dois turnos de votação.

A proposta já passou pela Câmara dos Deputados, mas ainda depende da conclusão da análise no Senado.

Mesmo que seja aprovada, a mudança não entrará em vigor imediatamente. O texto prevê um período de transição para a redução da jornada de trabalho.

O andamento da proposta pode ser consultado na página oficial da PEC 221/2019.