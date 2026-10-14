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Que horas começa a votação pelo fim da escala 6x1 no Senado?

Senadores encerram discussão da PEC que reduz jornada máxima para 40 horas semanais, sem corte salarial

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10h21.

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RESUMO ＋

O Senado Federal tem uma sessão marcada para as 14h desta quarta-feira, 14 de outubro, com a votação da PEC que prevê o fim da escala 6x1 na pauta. O horário corresponde ao início previsto da sessão, e não necessariamente ao começo da votação. A proposta estabelece dois dias de descanso semanal e redução gradual da jornada máxima para 40 horas, sem corte salarial.

A votação do fim da escala 6x1 está prevista para esta quarta-feira, 14, no Senado Federal. A sessão do plenário está marcada para começar às 14h, pelo horário de Brasília, segundo a agenda oficial da Casa.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 aparece como o primeiro item da pauta da sessão deliberativa ordinária, que será realizada em formato semipresencial.

O horário das 14h, porém, corresponde ao início previsto da sessão. O Senado não informou um horário específico para o começo da votação da proposta.

O texto prevê o fim da escala de seis dias de trabalho para um de descanso, conhecida como 6x1, e a adoção de dois dias de repouso semanal remunerado, sem redução salarial.

Que horas começa a votação do fim da escala 6x1?

A sessão do Senado está agendada para as 14h desta quarta-feira, 14 de outubro. A PEC 221/2019 é o primeiro item da pauta.

De acordo com a programação oficial, esta será a quinta e última sessão de discussão da proposta, com previsão de votação em primeiro turno.

Apesar de estar no início da pauta, a PEC não tem um horário definido para ser votada. O andamento dependerá da condução dos trabalhos no plenário.

Para ser aprovada no Senado, a proposta precisa receber pelo menos 49 votos favoráveis em cada um dos dois turnos de votação.

Há também um pedido para acelerar a tramitação e permitir a realização dos dois turnos nesta quarta-feira. A medida depende da aprovação da dispensa dos intervalos regimentais.

O que será votado no Senado?

Os senadores analisarão a PEC 221/2019, apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e outros parlamentares.

A proposta altera o artigo 7º da Constituição Federal para reduzir a duração máxima semanal do trabalho e estabelecer dois dias de descanso remunerado.

O texto prevê a redução gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição dos salários.

Se a PEC for promulgada, a primeira etapa entrará em vigor dois meses após sua publicação, quando a jornada máxima passará para 42 horas semanais e os trabalhadores terão direito a dois dias de descanso.

Um ano depois, o limite semanal será reduzido para 40 horas.

O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), elaborado pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), é favorável à proposta e contrário às 36 emendas apresentadas.

Como acompanhar a votação do fim da escala 6x1?

A sessão poderá ser acompanhada pela página oficial da pauta do Senado, que reúne a programação e as informações sobre a tramitação das matérias.

A PEC 221/2019 aparece como o primeiro item da sessão desta quarta-feira. Os detalhes do texto e de sua tramitação também estão disponíveis na página da proposta no Senado.

A votação está prevista para ocorrer antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro.

'Perguntas frequentes'

Que horas começa a votação do fim da escala 6x1? ＋

A sessão do Senado está marcada para as 14h desta quarta-feira, 14 de outubro, pelo horário de Brasília. A PEC é o primeiro item da pauta, mas não há horário específico para o início da votação.

O fim da escala 6x1 será votado hoje? ＋

A PEC 221/2019 está na pauta da sessão desta quarta-feira, 14, com previsão de votação em primeiro turno. A realização da votação depende do andamento dos trabalhos no plenário.

Quantos votos são necessários para aprovar o fim da escala 6x1? ＋

A proposta precisa receber pelo menos 49 votos favoráveis em cada um dos dois turnos de votação no Senado.

O fim da escala 6x1 já está valendo? ＋

Não. A PEC ainda depende de aprovação definitiva no Congresso. Se promulgada, a proposta terá um período de transição para a redução da jornada máxima de trabalho.

Onde acompanhar a votação do fim da escala 6x1? ＋

A pauta e o andamento da proposta podem ser consultados no portal oficial do Senado Federal, na página da sessão deliberativa de 14 de outubro e na página da PEC 221/2019.

Acompanhe tudo sobre:Escala 6x1Senado

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