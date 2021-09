CPI da Covid: relatório final será votado até o final de setembro

Em reunião virtual realizada neste domingo, a cúpula da CPI da Covid definiu que o relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) deverá ser apresentado até o próximo dia 23, ao passo que esse texto será votado pelos demais integrantes da comissão no dia 28 ou, no máximo, 29 de setembro. O que ainda não está definido, no entanto, é se Karina Kufa, advogada do presidente Jair Bolsonaro, prestará depoimento à CPI. Sua ida divide a cúpula da comissão.

A oitiva da advogada estava cotada para ocorrer esta semana, mas acabou sendo substituída pela de Danilo Trento, diretor da Precisa Medicamentos, que será ouvido na quinta-feira. Como O GLOBO revelou com exclusividade, Trento enviou um "passo a passo" a um lobista com instruções de como o Ministério da Saúde deveria proceder em uma licitação para aquisição de testes de Covid-19. Posteriormente, a Precisa participou de um contrato de R$ 1,6 bilhão para representar a indiana Bharat Biotech na venda da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde. O contrato acabou suspenso após suspeitas de corrupção.

A oitiva de Karina Kufa divide a cúpula da CPI. Enquanto o vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), defende que ela seja ouvida, o presidente, Omar Aziz (PSD-AM), ainda tem dúvidas sobre a vinculação da advogada ao tema apurado pela comissão.

O nome de Karina entrou no radar da CPI após virem à tona mensagens apreendidas no celular do lobista Marconny Farias, que tratou de licitação de testes de Covid no Ministério da Saúde junto com Ricardo Santana, ex-secretário executivo da Anvisa. Marconny foi apresentado a Santana em um evento na casa de Karina Kufa, que, por sua vez, nega qualquer envolvimento em supostas irregularidades.

— Omar tem dúvidas se devemos ouvir Karina Kufa. Eu tenho convicção. Ainda não resolvemos isso. Vamos deixar para resolver isso mais para frente. Quanto à data para votação do relatório, o planejamento inicial era entregar uma semana antes, mas surgiram novos personagens relacionados ao lobby, que utilizaram artifícios para não comparecer aos depoimentos. Esses fatos foram determinantes para a CPI ganhar mais uma semana — disse Randolfe Rodrigues ao GLOBO.

A CPI ainda definirá se ouvirá, nesta sexta, o diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior. A comissão recebeu denúncia de que Prevent Senior fez acordo com governo federal para testar e disseminar 'kit Covid' em 'cobaias humanas'.