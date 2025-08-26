CPI aprova ouvir Careca do INSS, Lupi e ex-ministros da Previdência desde governo Dilma

A CPI do INSS aprovou, nesta terça-feira, a convocação e convites para ouvir seus primeiros depoimentos. Na lista estão o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", todos os ex-ministros da Previdência desde o governo Dilma Rousseff e ex-presidentes do instituto.

Serão convidados nomes como Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência de Lula até maio deste ano, e Carlos Gabas, que chefiou a pasta nos governos petistas anteriores. Os parlamentares aprovaram chamar também o advogado Eli Cohen, que denunciou fraude no órgão.

Também devem ser ouvidos nomes ligados ao bolsonarismo, como José Carlos Oliveira, último ministro do Trabalho e Previdência de Bolsonaro, além de uma série de ex-presidentes do INSS que se revezaram no comando da autarquia desde 2012 — entre eles Renato Rodrigues Vieira, Alessandro Stefanutto, Glauco Wamburg e Guilherme Serrano. O ex-ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, também foi convidado.

Na primeira reunião como relator da CPI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) apresentou o plano de trabalho que abrange investigar fraudes em benefícios pagos pelo instituto desde 2015, período que engloba o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. A intenção de incluir a gestão da petista foi alvo de protesto de governistas, que ameaçaram não aprovar o documento de Gaspar, mas cederam depois de um acordo que veda a votação de requerimentos em bloco.

Para os governistas, esta possibilidade poderia dar "superpoderes" ao presidente da CPI, o senador Carlos Viana (Podemos-MG). Com isso, o marco temporal de 2015 ficou mantido. Ficou acordado que ministros e ex-ministros seriam previamente convidados a depor no colegiado e que requerimentos de convocação seriam apresentados apenas em casos de negativa.