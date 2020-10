Covas passa Russomanno em disputa pela prefeitura de SP, diz Datafolha

Candidato à reeleição, o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), ultrapassou pela primeira vez, por 3 pontos percentuais, o adversário Celso Russomanno (Republicanos) nas intenções de voto. De acordo com a pesquisa mais recente do instituto Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 22, os dois ainda estão empatados tecnicamente — Covas, com 23%, e Russomanno, com 20% —, mas o segundo tem mostrado piora nos cenários avaliados. O cenário político e econômico está em constante mudança no Brasil. Venha aprender o que realmente importa com quem conhece na EXAME Research

Na pesquisa anterior, divulgada em 8 de outubro, o candidato do PSDB estava com 21% das intenções de voto, 2 pontos percentuais a menos. Já o do Republicanos, que tinha 27%, registrou a queda mais brusca do levantamento, de 7 pontos percentuais de uma pesquisa para a outra. É a primeira vez que Russomanno, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, aparece numericamente atrás de Covas.

Um mês atrás, no levantamento finalizado em 22 de setembro, 29% dos paulistanos ouvidos pretendiam votar em Russomanno. Agora, ele perde para Covas também na simulação de segundo turno. A pesquisa mostra que 48% dos eleitores votariam no atual prefeito, enquanto 36% escolheriam Russomanno. A anterior, do dia 8 de outubro, indicava vitória do candidato do Republicanos, com 46% dos votos. Covas ficaria com 40% dos votos.

Os índices de rejeição registrados pelo Datafolha também não são favoráveis a Russomanno, que continua no topo da lista. Perguntados em quem não votariam de jeito nenhum, 38% dos eleitores apontaram o candidato do Republicanos. Covas fica em quarto lugar entre os mais rejeitados, com 25% das menções. Antes dele, está a deputada federal Joice Hasselmann (PSL), com 33%, e Levy Fidelix (PRTB), com 26%.

Em alta

Nas intenções de voto, na terceira colocação, estão empatados tecnicamente o líder do MTST Guilherme Boulos (PSOL), que foi de 12% para 14%, e o ex-governador Márcio França (PSB), que subiu de 8% para 10%. Outros candidatos tiveram aumento nas intenções de voto, como Jilmar Tatto (PT), que cresceu de 1% para 4%. Também com 4% está o deputado estadual Arthur do Val (Patriota), o “Mamãe Falei”. Na pesquisa anterior, ele estava com 3%.

Joice Hasselmann, apesar de ser a segunda com maior índice de rejeição, também teve uma melhora numérica, de 1% para 3%. Já o terceiro mais rejeitado, Levy Fidelix, teve uma discreta queda, de 2% para 1%. Eles continuam empatados tecnicamente. O restante dos candidatos manteve entre 0% e 1% das intenções de voto. O número de indecisos caiu de 4% para 3%. Já o de brancos e nulos foi de 12% para 13%.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira é a primeira após o início da propaganda eleitoral em rádio e televisão. O instituto ouviu 1.204 eleitores na capital paulista entre 20 e 21 de outubro. A pesquisa foi feita em parceria com a TV Globo.