Concurso Nacional Unificado (CNU3) terá novo modelo em 2027, diz Esther Dweck; veja o que muda

O governo federal estuda adotar um modelo inspirado no Enem para a terceira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), prevista para 2027. A proposta permitiria que órgãos públicos utilizassem uma classificação comum de candidatos para preencher cargos conforme a abertura de vagas.

A possibilidade foi apresentada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante o programa Bom Dia, Ministra, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Nesse formato, os participantes fariam provas por áreas de atuação, e as notas serviriam de referência para futuras convocações.

“Seria uma espécie de concurso como se fosse o Enem. Você faz uma prova para determinadas áreas, tem uma nota, então, tendo a vaga, o órgão federal poderia usar aquele grupo de pessoas que já fez a prova e que já está com uma classificação”, explicou.

Quantas vagas o CNU 2027 poderá oferecer?

O número de oportunidades ainda não foi definido. A realização do CNU 3 depende da aprovação do Orçamento de 2027 pelo Congresso e da manutenção dos recursos destinados a concursos públicos.

Segundo Dweck, o espaço previsto na proposta orçamentária permitiria autorizar concursos já aprovados no início do próximo ano e financiar uma nova edição da seleção unificada, com possibilidade de oferecer entre 2 mil e 3 mil vagas.

“Queremos fazer ano que vem. Tudo depende de como o Orçamento vai terminar, se vamos conseguir manter (no Congresso) o espaço de concurso”, afirmou a ministra.

Dweck também disse que os aprovados nas edições anteriores precisam ser chamados antes da abertura de uma nova seleção.

Governo prevê mais de 1,3 mil convocações em novembro

O governo pretende convocar, ainda em novembro, mais de 1,3 mil candidatos do cadastro de reserva para preencher vagas remanescentes. A maioria dos chamados será da primeira edição do CNU, mas a lista também terá aprovados na segunda, realizada em 2025.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) negocia com a Secretaria de Orçamento Federal a convocação de candidatos além da quantidade prevista no edital. A expectativa é divulgar essa lista nas próximas semanas, antes do fim do ano.

CNU 2 tem novo edital para vagas remanescentes

Na segunda-feira, o MGI publicou um novo edital de classificação do CNU 2 para a ocupação de vagas remanescentes.

O documento substitui o Edital Enap 260/2026, publicado em setembro e anulado em 6 de outubro. A medida ocorreu após a identificação de inconsistências nos dados de três das 544 vagas consideradas naquela convocação.