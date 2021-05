Corpo de Covas será velado na prefeitura e sepultado em Santos

O corpo do prefeito Bruno Covas, morto neste domingo (16), será velado a partir das 13h no Edifício Matarazzo, sede da prefeitura de São Paulo. Após a cerimônia, o corpo será levado em um carro do Corpo de Bombeiros pelo centro de cidade, até a Avenida Paulista, de onde seguirá para o sepultamento em Santos, terra natal do prefeito.

Seguindo as regras sanitárias da pandemia, a entrada no velório será restrita a amigos e familiares, e os profissionais da imprensa terão acesso restrito, em esquema de rodízio. Por isso, a cerimônia no hall do Matarazzo será transmitida ao vivo pelo YouTube, a partir deste link.

O cortejo em carro aberto partirá do prédio da Prefeitura, no Viaduto do Chá, seguindo pela Praça Ramos, Largo do Paissandú, Av. São João e Av. Ipiranga. Após subir a Rua da Consolação, seguirá por toda a avenida Paulista, até a Praça Oswaldo Cruz.

Aos 41 anos, Bruno Covas morreu em decorrência de um câncer no estômago que se espalhou para outras parte do corpo. Neto do ex-governador Mário Covas, Bruno deixa um filho de 15 anos.