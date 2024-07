Convenção para oficializar chapa Boulos-Marta em SP terá Lula e 7 ministros do governo

A coligação formada por PSOL, PT, PDT, Rede, PCdoB, PV e PMB, batizada de "Amor por São Paulo", realiza neste sábado, 20, a convenção para formalizar a chapa formada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e pela ex-prefeita da cidade Marta Suplicy (PT). A convenção vai começar às 14h no Expo Center Norte.

O evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sete dos 37 ministros do governo petista, com ares de reunião nacional. Fernando Haddad, da Fazenda; Marina Silva, do Meio Ambiente; Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas; Alexandre Padilha, das Relações Institucionais; Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário; Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego; e o secretário-geral da Presidência, Marcio Macedo, estão na lista de convidados. A ex-prefeita da cidade, Luiza Erundina (PSOL), também estará presente no evento.

A ideia da campanha é valorizar, durante o evento partidário, os governos de esquerda na cidade e mostrar que Boulos poderá trazer novos avanços para a capital. Erundina governou a cidade de 1989 a 1992, Marta entre 2001 e 2004, e Haddad entre 2012 e 2016. Haddad e Marta não foram reeleitos e Erundina não elegeu o seu sucessor.

A expectativa da campanha de Boulos é que 10 mil pessoas compareçam ao evento, que marcará o começo da campanha de fato, com o pré-candidato apresentando o programa de governo e as propostas de forma mais direta para a população. Em coletiva realizada na quinta-feira, 18, Boulos afirmou: “A partir de agora acaba o treino e começa o jogo, e isso vai significar uma nova etapa”.

Outras convenções em São Paulo

Além da convenção de Boulos, o União Brasil vai se reunir neste sábado em meio a indefinição do partido sobre o apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Nesta sexta-feira, Nunes e Milton Leite (União), presidente da Câmara dos Vereadores e cacique do partido em São Paulo se reuniram para tentar aparar as arestas e fechar o apoio. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, uma ala do partido defende que Leite seja o candidato da sigla na cidade. Outro nome do partido que se coloca como pré-candidato é o deputado federal Kim Kataguiri.

