Depois do tombo do Nasdaq, payroll vira teste para as bolsas: o que move os mercados

Depois de uma quinta-feira de fortes perdas em Wall Street, que levou o Nasdaq a entrar em território de correção e contaminou as bolsas globais, os investidores começam esta sexta-feira, 6, atentos aos indicadores econômicos dos Estados Unidos.

O principal destaque da agenda é o payroll de outubro, relatório oficial do mercado de trabalho americano, que pode trazer novos sinais sobre a atividade econômica e influenciar as expectativas para os próximos passos do Federal Reserve (Fed), o banco central do país.

Na véspera, o Ibovespa acompanhou o movimento de aversão ao risco internacional e recuou 0,82%, aos 166.191,45 pontos. O dólar à vista, por sua vez, subiu 0,67%, cotado a R$ 5,489. Em Nova York, o Nasdaq despencou 5,52%, enquanto o S&P 500 caiu 4,36% e o Dow Jones recuou 3,44%.

A onda de vendas atingiu principalmente empresas de tecnologia e semicondutores, em meio a preocupações com possíveis restrições regulatórias à inteligência artificial (IA) e aos investimentos em infraestrutura para a tecnologia.

Agora, além de acompanhar os desdobramentos desse movimento, o mercado busca nos indicadores americanos pistas sobre a trajetória dos juros. No Brasil, os investidores também seguem atentos às discussões sobre a política fiscal e aos efeitos da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de interromper o ciclo de cortes da Selic, mantendo a taxa em 13,75% ao ano.

O que acompanhar nesta sexta

Às 10h30 (horário de Brasília), será divulgado o payroll de outubro, relatório do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos que reúne dados sobre a criação de empregos, a taxa de desemprego e os salários médios por hora.

O indicador é um dos principais termômetros da economia americana e costuma influenciar diretamente as apostas sobre a política monetária do Fed. Um mercado de trabalho mais aquecido pode reforçar preocupações com pressões inflacionárias e reduzir o espaço para cortes de juros. Já sinais de enfraquecimento podem alimentar expectativas de uma política monetária menos restritiva.

Em setembro, os Estados Unidos criaram 29 mil vagas de emprego. Naquele mês, os salários médios por hora avançaram 0,1% na comparação mensal e 3% em 12 meses.

Às 12h, a Universidade de Michigan divulga a leitura preliminar de novembro do índice de confiança do consumidor. Em outubro, o indicador marcou 48 pontos. No mesmo horário, serão conhecidas as expectativas de inflação dos consumidores para os próximos 12 meses e para os próximos cinco anos. Na leitura anterior, as projeções eram de 4,7% e 3,5%, respectivamente.

As expectativas de inflação são outro ponto de atenção para os investidores, pois ajudam a medir a percepção dos consumidores sobre a evolução dos preços e podem oferecer pistas sobre a persistência das pressões inflacionárias na economia americana.

No Brasil, a agenda econômica começa às 8h, com a divulgação do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador mede a variação dos preços dos aluguéis residenciais e registrou alta de 0,28% em setembro.

Às 15h, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) apresenta os dados da balança comercial brasileira referentes ao acumulado até 30 de outubro. Na semana anterior, o saldo havia registrado superávit de US$ 1,690 bilhão.

Na Europa, os investidores acompanham, às 4h, os números da produção industrial da Alemanha referentes a setembro. Em agosto, o indicador havia avançado 2% na comparação mensal. Às 4h45, a França divulga sua balança comercial, que registrou déficit de 6,1 bilhões de euros no mês anterior.

Já às 7h, o Eurostat apresenta os dados de vendas no varejo da zona do euro. Em agosto, o indicador avançou 0,1% na comparação mensal e 0,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Lula e Durigan e balanços

Na agenda política brasileira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, participam às 10h de uma reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), no Ministério de Minas e Energia.

No calendário corporativo, a temporada de resultados trimestrais segue no Brasil e no exterior. A Alpargatas divulga seu balanço no mercado brasileiro, enquanto, nos Estados Unidos, a farmacêutica Moderna também apresenta seus resultados.