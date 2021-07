Conmebol doará 20 mil doses da Coronavac ao Brasil

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) doará ao Brasil 20 mil doses da Coronavac, vacina contra covid-19 do laboratório chinês Sinovac, informou a entidade esportiva.

O anuncio acontece em meio à realização da Copa América no Brasil -- a final do torneio entre as seleções de Brasil e Argentina está marcada para domingo, no estádio do Maracanã. A realização da competição esteve ameaçada, depois que Argentina e Colômbia, que sediariam o evento em conjunto, desistiram de realiza-lo. A Colômbia argumentou as fortes tensões sociais que vivia, enquanto a Argentina disse que não poderia receber o torneio por causa da situação da pandemia de Covid-19 no país.

Diante do impasse, o governo do presidente Jair Bolsonaro e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) colocaram o Brasil à disposição para receber a Copa América, apesar de o país ter o quadro mais grave da Covid-19 na América do Sul e o segundo maior número de mortos pela doença no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

De acordo com a Conmebol, a doação das doses da vacina será concretizada nos próximos dias.

"Com este gesto de solidariedade com o povo brasileiro, a Conmebol busca fazer um reconhecimento ao país que alberga a Copa América 2021", disse a entidade em nota.

A Conmebol recebeu em abril deste ano uma doação de 50 mil doses do imunizante chinês e em maio começou uma campanha de vacinação de jogadores, técnicos, árbitros e assistentes.

Das 20 mil doses que serão doadas, a Conmebol estima que 5 mil serão destinadas ao âmbito do futebol e o restante irá para o governo brasileiro.