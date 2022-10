Confira a agenda de Lula e Bolsonaro nesta terça-feira

Os candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro, têm agendas em diferentes lugares nesta terça-feira, 11. Lula estará no Rio de Janeiro e Bolsonaro tem eventos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Confira, por ordem alfabética, a agenda dos presidenciáveis:

Bolsonaro estará na região Sul nesta terça-feira, 11. Às 8h, ele chega no Aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina (SC), para um encontro com prefeitos, lideranças regionais e empresários. O evento será aberto à imprensa, às 10h30, no Expocentro Balneário Camboriú, que fica na Av. Marginal Oeste, em Nova Esperança.

Bolsonaro deve falar ao público e, depois, irá para o Rio Grande do Sul (RS). Às 14h, chegará ao Aeroporto de Pelotas. Às 14h30, se reunirá com prefeitos e lideranças da Zona Sul, no mezanino do pavilhão da Fenadoce. Em seguida, às 15h30, o presidente falará ao público. O candidato ao governo do RS, Onyx Lorenzoni (PL), participará da agenda em Pelotas.

Lula estará em Belford Roxo (RJ), na Baixada Fluminense, nesta terça-feira, 11. Ele participará de um ato às 19h, no campo de futebol do clube Heliópolis, acompanhado do prefeito da cidade, Waguinho (União Brasil). O clube fica na rua Londres, 345. O evento será transmitido pelas redes sociais do candidato.

Waguinho, que é presidente estadual do União Brasil no Rio de Janeiro, declarou apoio a Lula na segunda-feira, 10, "por sua história de luta pela democracia e inclusão social". O partido, presidido nacionalmente por Luciano Bivar, liberou diretórios e filiados para votarem em quem preferirem no segundo turno.