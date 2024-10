Como assistir ao debate da Globo em SP ao vivo e online? Veja horário e quem vai participar

A TV Globo realiza nesta sexta-feira, 25, o último debate entre candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo no segundo turno da eleição de 2024. Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) estão confirmados no embate.

O programa começa às 22h e terá mediação do jornalista Cesár Trali. O debate terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1.

Debate de SP da TV Globo

Data: 27 de outubro, sexta -feira

27 de outubro, sexta -feira Horário: 22h

22h Candidatos convidados: Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB)

Onde assistir: TV Globo, pela GloboNews e pelo g1

Como assistir o debate da Globo em SP online

O debate terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1. Será possível assistir online pelo Globoplay e no site do G1.

Veja as regras do debate da TV Globo

Com mediação do jornalista César Tralli, o último debate terá quatro blocos. No primeiro, Nunes e Boulos debaterão temas livres dentro de 20 minutos.

Na sequência, os candidatos deverão debater dentro de dois temas determinados. O segundo bloco terá duração de 20 minutos, divididos da seguinte forma: 10 minutos para debater cada um dos dois temas do bloco, divididos entre os candidatos. Ou seja, 5 minutos para cada um, por rodada. Os temas serão escolhidos pelos candidatos entre os seis oferecidos pela TV Globo. Não poderá haver repetição de temas.

O terceiro bloco volta com temas livres e duração de 20 minutos. E, no quarto bloco, os candidatos debatem temas determinados. O bloco terá duração de 20 minutos, divididos da seguinte forma: 10 minutos para debater cada um dos dois temas do bloco, divididos entre os candidatos. Ao final do quarto bloco, os candidatos terão um minuto e meio para as considerações finais.

Boulos será o primeiro e Nunes o segundo, seguindo ordem de sorteio. Os candidatos também poderão circular livremente pelo palco.