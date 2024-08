A disputa pela prefeitura de São Paulo aponta para um protagonismo dividido entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Apesar das variações negativas, os dois ainda formam o primeiro pelotão nos levantamentos de intenção de voto, como reforçou o agregador de pesquisas EXAME/IDEIA atualizado nesta sexta-feira, 23.

Boulos manteve a liderança ao longo dos seis primeiros meses do ano, mas vem perdendo força e, na versão mais recente do agregador, foi ultrapassado por Nunes. Mas é o influenciador Pablo Marçal (PRTB) quem ganhou força nas primeiras pesquisas de São Paulo após a realização de três debates e do início da campanha eleitoral, no último dia 16 .

No Datafolha, divulgado nesta quinta, Marçal apareceu pela primeira vez em segundo lugar, à frente de Nunes. E, ao lado do apresentador José Luiz Datena (PSDB), está consolidado no segundo pelotão da pesquisa, segundo o agregador EXAME/IDEIA.

A ascensão do candidato do PRTB mexe com um cenário eleitoral em que o protagonismo da disputa parecia consolidado entre Boulos e Nunes, e a avaliação da CEO do instituto de pesquisa Ideia, Cila Schulman, é de que essa visibilidade, em parte, foi favorecida pelos próprios adversários do influenciador.

“A eleição ainda está longe para a opinião pública. Quando afinal começou, marcada pelos dois primeiros debates, os candidatos não souberam lidar com Marçal. E a partir daí a agenda se resumiu ao candidato, deixando de lado os temas importantes, como saúde, transporte, educação”, observa a especialista.

Apesar de não mostrar familiaridade com as questões municipais, o influenciador chamou a atenção pública pelo comportamento imprevisível, fazendo valer a pecha de franco-atirador ao disparar ataques pessoais, fake news e provocações variadas contra seus adversários, avalia Cila. Assim, os candidatos do primeiro pelotão perderam espaço para pautar a campanha. “Por isso [Nunes e Boulos] caíram”, destaca Cila.

O principal prejudicado, contudo, é o incumbente, Ricardo Nunes, na avaliação da CEO do Ideia. Com o horário eleitoral, que se inicia na próxima sexta-feira, 30, o candidato à reeleição terá agora o desafio de se apresentar e de mostrar seus feitos ao eleitor. "Mas agora terá que usar seus 55 comerciais diários de TV para, além de atacar o opositor óbvio, Boulos, o outsider Marçal”, diz.

Marçal, a direita e o bolsonarismo

Pouco conhecido até então no mundo da política e apoiado por um partido pequeno, Marçal se enquadra no fenômeno que marcou principalmente o pleito de 2016, com o avanço dos outsiders, como classifica Cila, aqueles que constroem suas carreiras fora dos partidos políticos estabelecidos.

Apesar disso, a especialista não acredita que o fato de Marçal não ser político explique o aumento de sua popularidade com o eleitorado. Para essa eleição, inclusive, ela acredita na “volta da política tradicional”. Um estudo da Arko Advice chega a apontar que a reeleição nas capitais pode ter um índice de 70%.

“Vejo o fenômeno Marçal mais como resultante do cenário único desta eleição em São Paulo do que de uma demanda de outsiders pelo eleitor brasileiro. Explico: a disputa na capital paulista tem um candidato desconhecido e que não foi eleito, pois era vice [Nunes] versus um candidato com alta rejeição [Boulos]. Este cenário abriu espaço para o desconhecido, no caso Marçal”, aposta a CEO.

Nesse cenário, o candidato do PRTB também tenta se firmar como “o candidato do bolsonarismo”, embora a figura de referência, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), esteja apoiando a reeleição de Nunes. A busca para se afirmar como o candidato da direita tem causado atritos a Marçal, que provocou um racha na direita e divisões de voto entre os próprios membros da família Bolsonaro.

O filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro, por exempolo, foi às redes sociais para sugerir apoio à candidata Marina Helena (NOVO), e assim tentar tirar votos do influenciador. Já Eduardo Bolsonaro mantém a aliança com Nunes e tem chamado Marçal nas redes de “oportunista” em campanha contra seu crescimento.

“Bolsonaristas estão em conflito com Marçalistas, e a falta de uma liderança pra dar um freio de arrumação. Agora o dilema da campanha de Nunes é aderir de vez à pressão do bolsonarismo, calculando se este movimento será aceito pelo eleitor”, pondera Cila.

As campanhas dos candidatos do PSOL e do MDB tentam minimizar o crescimento de Marçal. “Somos a candidatura capaz de enfrentar o avanço do bolsonarismo na cidade de São Paulo, representado tanto por Nunes quanto por Pablo Marçal”, afirmaram aliados de Boulos.

Ao comentar os resultados do Datafolha, nesta semana, a equipe de Nunes falou em “serenidade”. “No levantamento sobre o primeiro turno, há um empate técnico na primeira colocação, e, sobre o segundo turno, larga vantagem a favor de Nunes”, argumentaram.

Como lembra Cila, do Ideia, é preciso aguardar se este quadro irá se consolidar. “Como disse, a eleição ainda está longe na cabeça do eleitor”, afirma.