Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Começa nesta quinta-feira onda de calor que pode superar os 40ºC em várias regiões do Brasil

Onda de calor no Brasil pode ultrapassar os 40ºC, Climatempo explica motivo

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14h14.

Uma onda de calor começa nesta quinta-feira, 18, trazendo a expectativa de temperaturas que podem ultrapassar os 40ºC em várias regiões do Brasil.

Uma massa de ar quente se instalou no país, o que deve provocar um aumento significativo das temperaturas, especialmente em áreas do Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste, onde o calor intenso já é registrado neste fim de inverno. A primavera começa na próxima semana, dia 22.

Fatores que contribuem para o calor excessivo

O Climatempo explica que esse aumento nas temperaturas é causado pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Esse sistema favorece um tempo estável e aumenta a radiação solar, algo comum nesta época do ano.

A previsão aponta para dias predominantemente ensolarados, com poucas nuvens, o que contribui para manter as temperaturas elevadas ao longo da semana.

Possibilidade de chuvas isoladas

Embora o calor deva persistir, espera-se que, entre o final da semana e o início da próxima, ocorram pancadas de chuva isoladas.

Essas chuvas podem proporcionar um alívio momentâneo na sensação térmica, mas não devem dissipar completamente a onda de calor, que continuará afetando o país nos próximos dias.

O calor intenso caracteriza a primavera

Essa sequência de altas temperaturas é uma característica típica da primavera no Brasil. Portanto, é essencial estar atento e tomar as precauções necessárias diante dos impactos climáticos do calor intenso, que vão desde o desconforto térmico até os riscos para grupos vulneráveis.

Acompanhe tudo sobre:Caloronda de calor

Mais de Brasil

CFM pede que Anvisa revogue prescrição de antibióticos por enfermeiros; entenda caso

CPI do INSS vai ouvir atual ministro da Previdência, Wolney Queiroz

Como foi a sessão que aprovou urgência para projeto de anistia na Câmara

Gestão fiscal municipal atinge recorde e mostra necessidade de reforma administrativa, mostra Firjan

Mais na Exame

Mundo

Conselho de Segurança da ONU votará nesta sexta sanções ao Irã por programa nuclear

Carreira

Cinco filmes que ensinam inteligência emocional sem parecer aula de psicologia

Negócios

Fim do inverno? Por que as startups brasileiras receberam R$ 300 milhões em 10 dias

Inteligência Artificial

CrowdStrike negocia compra da Pangea Cyber por US$ 260 milhões para fortalecer segurança em IA