Começa nesta quinta-feira onda de calor que pode superar os 40ºC em várias regiões do Brasil

Uma onda de calor começa nesta quinta-feira, 18, trazendo a expectativa de temperaturas que podem ultrapassar os 40ºC em várias regiões do Brasil.

Uma massa de ar quente se instalou no país, o que deve provocar um aumento significativo das temperaturas, especialmente em áreas do Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste, onde o calor intenso já é registrado neste fim de inverno. A primavera começa na próxima semana, dia 22.

Fatores que contribuem para o calor excessivo

O Climatempo explica que esse aumento nas temperaturas é causado pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Esse sistema favorece um tempo estável e aumenta a radiação solar, algo comum nesta época do ano.

A previsão aponta para dias predominantemente ensolarados, com poucas nuvens, o que contribui para manter as temperaturas elevadas ao longo da semana.

Possibilidade de chuvas isoladas

Embora o calor deva persistir, espera-se que, entre o final da semana e o início da próxima, ocorram pancadas de chuva isoladas.

Essas chuvas podem proporcionar um alívio momentâneo na sensação térmica, mas não devem dissipar completamente a onda de calor, que continuará afetando o país nos próximos dias.

O calor intenso caracteriza a primavera

Essa sequência de altas temperaturas é uma característica típica da primavera no Brasil. Portanto, é essencial estar atento e tomar as precauções necessárias diante dos impactos climáticos do calor intenso, que vão desde o desconforto térmico até os riscos para grupos vulneráveis.