Quando vai chover em São Paulo? Veja os dias com maior chance de chuva na capital paulista

Alternância entre céu limpo e pancadas rápidas marca o fim do inverno na capital paulista

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11h27.

A cidade de São Paulo entra em um período típico de transição entre o inverno e a primavera, com máximas em torno de 25 °C e alternância entre dias secos e episódios de chuva passageira. 

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado, setembro de 2025 deve apresentar fases de instabilidade que favorecem pancadas isoladas de chuva.

Previsão para os próximos dias

De acordo com o Inmet a cidade terá céu com muitas nuvens e temperaturas entre 13 °C e 27 °C nesta semana, sem expectativa de chuvas expressivas. 

O ClimaTempo aponta que entre terça-feira, 16, e quinta-feira, 18, há chance de chuva passageira, principalmente à tarde e à noite, mas sem previsão de acumulados significativos.

Transição do inverno para a primavera

O clima em São Paulo mostra o fim da estação mais seca do inverno, quando o ar frio e a baixa umidade predominam. Com a chegada da primavera, a umidade começa a aumentar gradualmente, favorecendo a ocorrência de chuvas. Ventos que trazem umidade de outras regiões também ajudam na formação de precipitações.

De acordo com meteorologistas do CGE e do ClimaTempo, fenômenos como La Niña podem alterar a intensidade e a distribuição das chuvas na cidade, influenciando o volume e a frequência das precipitações ao longo da primavera.

