Quando vai chover em São Paulo? Veja os dias com maior chance de chuva na capital paulista

Redação Exame
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11h27.
A cidade de São Paulo entra em um período típico de transição entre o inverno e a primavera, com máximas em torno de 25 °C e alternância entre dias secos e episódios de chuva passageira.
Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado, setembro de 2025 deve apresentar fases de instabilidade que favorecem pancadas isoladas de chuva.
De acordo com o Inmet a cidade terá céu com muitas nuvens e temperaturas entre 13 °C e 27 °C nesta semana, sem expectativa de chuvas expressivas.
O ClimaTempo aponta que entre terça-feira, 16, e quinta-feira, 18, há chance de chuva passageira, principalmente à tarde e à noite, mas sem previsão de acumulados significativos.
O clima em São Paulo mostra o fim da estação mais seca do inverno, quando o ar frio e a baixa umidade predominam. Com a chegada da primavera, a umidade começa a aumentar gradualmente, favorecendo a ocorrência de chuvas. Ventos que trazem umidade de outras regiões também ajudam na formação de precipitações.
De acordo com meteorologistas do CGE e do ClimaTempo, fenômenos como La Niña podem alterar a intensidade e a distribuição das chuvas na cidade, influenciando o volume e a frequência das precipitações ao longo da primavera.