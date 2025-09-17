Onda de calor? Depois de chuvas isoladas, temperaturas elevadas devem retornar nesta quinta, 18

Nesta quarta-feira, 17, as áreas do Centro-Sul do Brasil ainda registram pancadas de chuva de forma isolada e irregular, resultado da presença de áreas de instabilidade, especialmente no litoral do Sudeste.

No Centro-Oeste, a combinação da umidade vinda da Amazônia com temperaturas elevadas pode provocar chuvas rápidas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Goiânia e o Distrito Federal apresentam uma chance menor de precipitação, mas com volumes baixos.

A instabilidade é ocasionada por fenômenos meteorológicos, como sistemas de baixa pressão no mar e cavados atmosféricos, áreas alongadas de baixa pressão que, associadas a correntes de vento, favorecem a formação de nuvens de tempestade.

Nas capitais da região Sudeste, as temperaturas variam de 26 ºC em São Paulo a 30 ºC em Belo Horizonte, com possibilidade de chuva localizada à tarde e à noite. No Sul, o tempo permanece firme, com temperaturas entre 15 ºC e 27 ºC, mas novas chuvas e temporais são esperados principalmente no fim da semana, especialmente no Rio Grande do Sul, com risco de grandes acumulados de chuva.

Quinta-feira: início da onda de calor

Na quinta-feira, 18, inicia-se uma nova onda de calor que deve perdurar até o dia 22 de setembro, afetando grande parte do Brasil. A onda de calor será mais intensa do norte do Paraná até o sul do Maranhão, abrangendo o Centro-Oeste, interior do Sudeste, Norte e partes do Nordeste.

A definição técnica de onda de calor é um período de pelo menos cinco dias consecutivos com temperaturas 5 ºC acima da média para a época do ano.

Durante este período, cidades como Cuiabá e Campo Grande, no Centro-Oeste, poderão atingir 40 ºC. Goiânia e Brasília terão máximas entre 33 ºC e 35 ºC, com baixa umidade relativa do ar.

O Sudeste sentirá o calor intenso, com máximas entre 37 ºC e 39 ºC em áreas do interior paulista, Triângulo Mineiro e sul de Minas. As capitais São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro também registrarão temperaturas elevadas, chegando a 33 ºC, 31 ºC e 32 ºC, respectivamente. No Norte e no Nordeste, o calor será igualmente intenso, com Palmas superando os 40 ºC e regiões do Piauí e oeste da Bahia chegando a 38 ºC.

O início da primavera

A primavera começa oficialmente em 22 de setembro. Durante os primeiros dias da estação, o calor intenso deve dominar grande parte do Brasil, com frentes frias atuando no Sul e Sudeste.

No Sul, uma frente fria traz chuva forte e temporais isolados, principalmente no Rio Grande do Sul, entre os dias 21 e 22. Espera-se uma queda expressiva de temperatura, com Porto Alegre passando de máximas de cerca de 30 ºC para faixas entre 23 ºC e 25 ºC, além de mínimas entre 11 ºC e 14 ºC.

No Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também terão pancadas de chuva, com temperaturas mais amenas, especialmente no final da semana. Em São Paulo, as máximas cairão de 30 ºC para uma faixa de 24 ºC a 27 ºC.

No Centro-Oeste, o frio será mais moderado, mas ainda assim promoverá quedas de temperatura em alguns estados. Esse cenário é típico de setembro no Brasil, caracterizando a transição entre o fim do inverno, com ondas de calor progressivas, e o início da primavera, marcada pela intensificação das chuvas e o retorno das frentes frias.