Com aumento de venezuelanos, estrangeiros no Brasil crescem 70% em 10 anos e chegam a 1 milhão

O número de estrangeiros residentes no Brasil cresceu 70,3% nos últimos 10 anos, alcançando a marca de 1.009.341 imigrantes em 2022, segundo os dados preliminares do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira, 27.

Em 2010, esse número era de 592.569 pessoas, o que reflete uma aceleração significativa no fluxo migratório.

Segundo o IBGE, esse aumento foi impulsionado principalmente pela chegada de imigrantes venezuelanos, que passaram de 2,869 mil em 2010 para 271 mil em 2022. Os venezuelanos se destacaram como o maior grupo de estrangeiros no Brasil no período, superando os portugueses, que lideravam a lista em 2010.

A imigração de países da América Latina também cresceu consideravelmente, passando de 183 mil em 2010 para 646 mil em 2022. Ao mesmo tempo, a imigração proveniente da Europa caiu de 263 mil para 203 mil no mesmo período.

O Censo 2022 também revelou que, mais da metade dos imigrantes estrangeiros no Brasil fixaram residência no país nos últimos dez anos. O resultado marca uma inversão da tendência observada nas décadas anteriores, quando o número de imigrantes vinha diminuindo, especialmente entre os anos 1960 e 1990.

A maioria dos imigrantes é originária de países vizinhos, como Venezuela, Bolívia e Paraguai, que juntos contribuíram para o aumento expressivo da imigração na última década.

O número de haitianos também chama atenção. Em 2010, eram apenas 54 pessoas. Em 12 anos, a quantidade saltou para 57.453.

Além disso, o Censo 2022 evidenciou um aumento no fluxo imigratório no período recente. O número de imigrantes no Brasil, entre 2017 e 2022, foi de 457 mil pessoas, um crescimento significativo em comparação com o quinquênio anterior (2010-2015), que registrou 268.291 imigrantes.

Os pesquisadores do IBGE apontam que esses dados mostram que o Brasil experimentou uma mudança nas tendências migratórias, com um aumento substancial de imigrantes de países da América Latina e uma redução do fluxo proveniente da Europa. Esse fenômeno é, em parte, reflexo das crises políticas e econômicas nos países vizinhos, que levaram muitas pessoas a buscar novas oportunidades no Brasil.

Estrangeiros e naturalizados brasileiros, segundo região do mundo e os principais países de nascimento – 2010-2022

País ou região do mundo 2010 2022 Total 592 569 1 009 341 África 18 361 33 393 Angola 6 444 11 566 Ásia 99 968 100 373 Japão 49 059 39 059 China 19 397 23 779 Líbano 12 336 11 219 República da Coreia 8 577 8 354 Europa 263 393 203 284 Portugal 137 972 104 345 Itália 37 165 30 200 Espanha 30 736 23 114 Alemanha 16 241 10 309 França 9 559 5 659 Reino Unido 4 947 5 659 América Latina e Caribe 183 448 646 015 Venezuela 2 869 271 514 Bolívia 38 816 80 288 Paraguai 39 251 58 945 Haiti 54 57 453 Argentina 29 067 42 647 Colômbia 6 851 33 272 Uruguai 24 048 30 272 Peru 15 020 26 026 Chile 5 452 17 374 Cuba 2 077 3 007 Norte da América 25 100 24 811 Estados Unidos da América 23 513 23 289 Oceania 882 1 281

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010/2022. Resultados da amostra para 2010. Resultados preliminares da amostra estimados a partir de Áreas de Ponderação preliminares para 2022.