Fecundidade no Brasil cai para 1,55 filhos por mulher, com aumento da idade média das mães

A taxa de fecundidade no Brasil caiu para 1,55 filhos por mulher, com aumento da idade média das mães, segundo dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira, 27. Em 2010, a taxa era de 1,90 filhos por mulher.

Na comparação com outros países, o Brasil apresenta uma taxa de fecundidade inferior à da Nigéria, França e Estados Unidos, enquanto é menor do que a da Argentina, Chile e Itália.

O estudo mostra que essa diminuição tem ocorrido de forma desigual entre as diferentes regiões do país. Enquanto o Sul e o Sudeste experimentaram uma queda precoce nas taxas de fecundidade, o Norte e o Nordeste acompanharam esse movimento mais tardiamente, com o Nordeste apresentando uma redução mais acentuada nos últimos anos.

Segundo o IBGE, a mudança no padrão reprodutivo também é refletida na alteração do pico da fecundidade, ou seja, a maioria dos nascimentos, que antes acontecia em mulheres com idades entre 20 e 24 anos, passou a ocorrer entre mulheres com idades entre 25 e 29 anos.

A mudança reflete o envelhecimento da curva de fecundidade, uma tendência observada em todas as regiões, embora com intensidades variadas, de acordo com o nível de desenvolvimento e a transição demográfica de cada local.

Taxas de fecundidade total - Brasil e Grandes Regiões - 1960/2022 Nível geográfico 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2022 Brasil 6,28 5,76 4,35 2,89 2,38 1,90 1,55 Norte 8,56 8,15 6,45 4,20 3,16 2,47 1,89 Nordeste 7,39 7,53 6,13 3,75 2,69 2,06 1,60 Sudeste 6,34 4,56 3,45 2,36 2,10 1,70 1,41 Sul 5,89 5,42 3,63 2,51 2,24 1,78 1,50 Centro-Oeste 6,74 6,42 4,51 2,69 2,25 1,92 1,64

Além disso, a idade média da fecundidade, um indicador-chave do comportamento reprodutivo, aumentou ao longo do tempo. De 2000 a 2022, a idade média passou de 26,3 anos para 28,1 anos, um aumento de 1,8 anos.

As regiões com maior crescimento foram o Centro-Oeste, com um acréscimo de 1,5 anos, e o Norte, com alta de 1,2 anos. Esse aumento está relacionado ao adiamento da maternidade, uma tendência observada especialmente nas regiões mais desenvolvidas do país.

O Censo 2022 também destacou a evolução da fecundidade entre mulheres mais velhas, com a proporção de mulheres de 50 a 59 anos sem filhos vivos aumentando de 11,8% em 2010 para 16,1% em 2022. Esse aumento foi mais expressivo nas regiões Norte e Sudeste, sendo esta última a que apresentou o maior percentual de mulheres sem filhos vivos.

O adiamento da maternidade e a redução do desejo de ter filhos são fatores que explicam essa mudança, refletindo uma maior autonomia das mulheres e mudanças nas condições econômicas e sociais que impactam o planejamento familiar.

Segundo o IBGE, os dados reforçam as tendências observadas ao longo das últimas décadas, com a fecundidade em queda e o adiamento da maternidade se tornando mais evidente, especialmente nas regiões mais desenvolvidas do país.