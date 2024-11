CNU divulga hoje notas de candidatos reintegrados ao concurso

O Ministério de Gestão e Inovação divulga nesta segunda-feira, 25, as notas de 32.260 candidatos que foram reintegrados ao Concurso Nacional Unificado (CNU) após decisão judicial. As notas devem ser acessadas no portal do governo federal.

O calendário do certame foi refeito para se adaptar à esta mudança. Este grupo havia sido eliminado pela organização da prova por não preencherem corretamente os campos de identificação no cartão de respostas, mas o MGI decidiu reintegrar aqueles que deixaram um dos dois campos em branco, enquanto os que não preencheram nenhum campo permanecem desclassificados.

Como consultar nota do CNU

Acesse o site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional; Clique em "Área do Candidato", onde está escrito "cartão de confirmação, resumo da inscrição, solicitações, perguntas frequentes, etc."; Clique em "Entrar com gov.br"; Informe o CPF e clique em "Continuar"; Digite sua senha e vá em "Entrar"; Selecione "Área do Candidato" e vá para a aba "Resultados e Convocações" ;

Decisão judicial

O juiz Adelmar Aires Pimenta da Silva, da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Tocantins, assinou a decisão que reintegrou os candidatos e deu um prazo de 10 dias para que o Governo e a Fundação Cesgranrio, que organiza o CNU, republicassem os resultados do concurso, incluindo os nomes desses candidatos.