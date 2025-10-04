O que é proibido levar para o CNU 2025? Saiba o que pode e o que não pode no dia da prova

O Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, conhecido como 'Enem dos Concursos', acontece neste domingo, 5, o primeiro dia de provas. Os candidatos vão responder questões objetivas.

A sistemática do CNU 2 define que para avançar para a segunda fase, marcada para 7 de dezembro, é preciso acertar ao menos 40% das questões para não ser eliminado. No ano passado, as duas provas (objetiva e discursiva).

Para os inscritos do nível superior (blocos 1 a 7), serão 90 questões, sendo 30 sobre conhecimentos gerais, comuns a todos os candidatos, e 60 de conhecimentos específicos, que variam para cada bloco.

Para os candidatos do ensino médio (blocos 8 e 9), a prova terá 68 questões objetivas, de múltipla escolha. Serão 20 questões de Português e Realidade Brasileira, 11 questões de Direito e 13 questões de Matemática comuns aos dois blocos.

Outros candidatos do Bloco 8 (Saúde) responderão 24 questões de Saúde. E os 177.598 candidatos do Bloco 9 (Regulação) responderão 24 questões de Regulação.

O Ministério da Gestão e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) detalham algumas obrigações do candidato no dia da prova e o que é permitido e o que é proibido levar.

O levar para o CNU?

A lista de obrigatórios é curta, sendo dois itens os mais importante: caneta adequada e documento de identificação. Esse último pode ser RG, CNH, passaporte ou carteiras expedidas por órgãos oficiais — a exigência é que tenha sua foto.

O que os candidatos devem levar:

Documento de identidade original com foto;

Caneta esferográfica de corpo transparente (tinta azul ou preta);

Água em garrafa transparente sem rótulo;

Alimentos leves em embalagens transparentes.

O que não pode levar no CNU?

Celular, relógio e outros dispositivos eletrônicos;

Calculadora e materiais de consulta;

Óculos escuros, bonés, chapéus e gorros;

Embalagens opacas ou com rótulos;

Lápis, lapiseira e corretor líquido.

Os candidatos que levarem algum item proibido precisam informar ao fiscal antes do início da prova. Esses objetos são guardados em embalagem lacrada e só podem ser recuperados após a saída do local.

A tentativa de usar qualquer dispositivo eletrônico durante a prova resulta em eliminação automática.

Lactantes e gestantes têm direito a tempo extra para amamentação. Nesse caso, é necessário apresentar a certidão de nascimento do bebê e estar acompanhada por uma pessoa maior de idade que ficará responsável pela criança durante a prova.

Posso levar o caderno do CNU para casa?

A FGV permite que os candidatos levem o caderno de questões para casa, mas sob uma condição: somente durante a última hora da prova. Os que saírem antes precisam entregar tanto o cartão de respostas quanto o caderno ao fiscal.