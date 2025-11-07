Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

CNH sem autoescola: o que falta para a medida entrar em vigor

A proposta promete extinguir a obrigatoriedade das aulas de autoescola, o que tornaria mais barato a emissão da CNH

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12h25.

As mudanças no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) devem ser oficializadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até o fim de novembro.

A proposta promete extinguir a obrigatoriedade das aulas de autoescola, o que tornaria mais barato a emissão da CNH. No último dia 2 de novembro, a consulta pública foi encerrada pelo Ministério dos Transportes. 

Segundo pessoas a par do processo, a pasta poderá realizar ajustes no texto para contemplar as contribuições.

Uma das medidas em discussão é a exigência de pelo menos duas horas de aula prática. Hoje, a obrigação é de 20 horas.

O governo permitirá que, além das autoescolas, instrutores autônomos ofereçam aulas para as pessoas que desejam realizar a prova.

Com os ajustes, a proposta precisará ser validada em uma reunião do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A expectativa dentro do Ministério dos Transportes é que a reunião ocorra ainda em novembro. 

Segundo a pasta, o governo manterá as provas escrita e a prática para tirar a habilitação, mas as aulas da autoescola serão facultativas.

A principal justificativa da gestão petista para a medida é a redução do custo e ampliação do acesso à habilitação para pessoas de baixa renda e mulheres.

De acordo com o governo, o custo para emitir a CNH poderá cair em até 80%. O custo médio para ter uma habilitação no país é de R$ 3.215,64, segundo dados do Senatran. O custo com autoescola representa 77% do valor, segundo o governo.

A medida enfrenta resistência dos donos de autoescola. O presidente da Federação Nacional das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores (Feneauto), Ygor Valença, diz que, no dia seguinte da publicação da nova norma, acionará a Justiça para derrubar a iniciativa.

Entenda, ponto a ponto, os detalhes da proposta:

Qual é a justificativa do governo para tirar a obrigatoriedade das autoescolas?

O objetivo da medida é reduzir o custo e ampliar o acesso à habilitação para pessoas de baixa renda e mulheres.

A gestão petista afirma que mais de 18 milhões de brasileiros dirigem sem CNH e 54% não têm carteira de motorista. O grande motivo é o custo, segundo pesquisa realizada pela pasta.

Como vai funcionar o processo para tirar CNH com as mudanças do governo?

A abertura do processo será feita diretamente pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Segundo o Ministério dos Transportes, o governo manterá as provas escrita e a prática para tirar a habilitação, mas as aulas da autoescola serão facultativas.

O aluno terá de cumprir um número mínimo de aulas práticas?

Segundo o ministério, não. O novo modelo retira a exigência de carga horária mínima de 20 horas-aula práticas. O candidato poderá escolher como fará sua preparação: contratando um centro de formação de condutores ou um instrutor autônomo credenciado pelos Detrans.

Será obrigatório frequentar os Centros de Formação de Condutores (CFCs) para as aulas?

A proposta do governo retira a obrigatoriedade das aulas de autoescola no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação.

O conteúdo teórico poderá ser estudado de forma presencial nos CFCs, por ensino à distância (EAD) em empresas credenciadas ou, em formato digital, oferecido pela própria Senatran.

E como ficam as categorias C, D e E?

A proposta também prevê a facilitação dos processos de obtenção da CNH para as categorias C (veículos de carga, como caminhões), D (transporte de passageiros, como ônibus) e E (carretas e veículos articulados) permitindo que os serviços sejam realizados pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) ou por outras entidades, para tornar o processo mais ágil e menos burocrático.

Como será o procedimento para credenciar instrutores autônomos?

Segundo o governo, os instrutores deverão ser credenciados pelos Detrans. A Senatran permitirá a formação desses profissionais por cursos digitais. O instrutor será identificado pela Carteira Digital de Trânsito e constará no sistema como profissional habilitado.

Quando que a CNH sem autoescola passa a valer?

A expectativa é que a medida seja formalizada ainda neste ano.

A desregulamentação será realizada por meio de portarias, sem a necessidade de aprovação de um projeto de lei.

Existem outros países que já adotam essa medida?

Sim. A proposta se inspira em práticas de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão, Paraguai e Uruguai, onde os modelos de formação são mais flexíveis e centrados na autonomia do cidadão.

Qual será o valor para tirar a CNH após as mudanças?

Segundo o governo, o custo para emitir a CNH poderá cair em até 80%. O custo médio para ter uma habilitação no país é de R$ 3.215,64. O custo com autoescola representa 77% do valor.

Acompanhe tudo sobre:Carteira de habilitação (CNH)Governo Lula

Mais de Brasil

Quais temas vão cair no primeiro dia do Enem 2025?

STF: Moraes vota para rejeitar recursos e manter condenação de Bolsonaro

CNH Popular 2025 inicia período de inscrições no Ceará; veja as regras

STF começa a julgar recursos de Bolsonaro nesta sexta-feira

Mais na Exame

Negócios

‘Não queremos aversão às telas, mas formar alunos capazes de viver bem com elas’, diz coordenador

ESG

Cristina Reis assume secretaria do mercado de carbono antes da COP30

Mundo

Trump minimiza papel do Hamas e diz que trégua em Gaza funciona bem

Casual

Bares e restaurantes para acompanhar o GP de São Paulo