CNH sem autoescola: o que falta para a medida entrar em vigor

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12h25.
As mudanças no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) devem ser oficializadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até o fim de novembro.
A proposta promete extinguir a obrigatoriedade das aulas de autoescola, o que tornaria mais barato a emissão da CNH. No último dia 2 de novembro, a consulta pública foi encerrada pelo Ministério dos Transportes.
Segundo pessoas a par do processo, a pasta poderá realizar ajustes no texto para contemplar as contribuições.
Uma das medidas em discussão é a exigência de pelo menos duas horas de aula prática. Hoje, a obrigação é de 20 horas.
O governo permitirá que, além das autoescolas, instrutores autônomos ofereçam aulas para as pessoas que desejam realizar a prova.
Com os ajustes, a proposta precisará ser validada em uma reunião do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A expectativa dentro do Ministério dos Transportes é que a reunião ocorra ainda em novembro.
Segundo a pasta, o governo manterá as provas escrita e a prática para tirar a habilitação, mas as aulas da autoescola serão facultativas.
A principal justificativa da gestão petista para a medida é a redução do custo e ampliação do acesso à habilitação para pessoas de baixa renda e mulheres.
De acordo com o governo, o custo para emitir a CNH poderá cair em até 80%. O custo médio para ter uma habilitação no país é de R$ 3.215,64, segundo dados do Senatran. O custo com autoescola representa 77% do valor, segundo o governo.
A medida enfrenta resistência dos donos de autoescola. O presidente da Federação Nacional das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores (Feneauto), Ygor Valença, diz que, no dia seguinte da publicação da nova norma, acionará a Justiça para derrubar a iniciativa.
Entenda, ponto a ponto, os detalhes da proposta:
O objetivo da medida é reduzir o custo e ampliar o acesso à habilitação para pessoas de baixa renda e mulheres.
A gestão petista afirma que mais de 18 milhões de brasileiros dirigem sem CNH e 54% não têm carteira de motorista. O grande motivo é o custo, segundo pesquisa realizada pela pasta.
A abertura do processo será feita diretamente pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT).
Segundo o ministério, não. O novo modelo retira a exigência de carga horária mínima de 20 horas-aula práticas. O candidato poderá escolher como fará sua preparação: contratando um centro de formação de condutores ou um instrutor autônomo credenciado pelos Detrans.
O conteúdo teórico poderá ser estudado de forma presencial nos CFCs, por ensino à distância (EAD) em empresas credenciadas ou, em formato digital, oferecido pela própria Senatran.
A proposta também prevê a facilitação dos processos de obtenção da CNH para as categorias C (veículos de carga, como caminhões), D (transporte de passageiros, como ônibus) e E (carretas e veículos articulados) permitindo que os serviços sejam realizados pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) ou por outras entidades, para tornar o processo mais ágil e menos burocrático.
Segundo o governo, os instrutores deverão ser credenciados pelos Detrans. A Senatran permitirá a formação desses profissionais por cursos digitais. O instrutor será identificado pela Carteira Digital de Trânsito e constará no sistema como profissional habilitado.
A expectativa é que a medida seja formalizada ainda neste ano.
A desregulamentação será realizada por meio de portarias, sem a necessidade de aprovação de um projeto de lei.
Sim. A proposta se inspira em práticas de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão, Paraguai e Uruguai, onde os modelos de formação são mais flexíveis e centrados na autonomia do cidadão.
Segundo o governo, o custo para emitir a CNH poderá cair em até 80%. O custo médio para ter uma habilitação no país é de R$ 3.215,64. O custo com autoescola representa 77% do valor.