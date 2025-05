Clima: São Paulo tem dias quentes e sem chuva nesta terça-feira, 6

Nesta terça-feira, 6, São Paulo viverá um dia típico do chamado “veranico de maio”, com temperaturas acima da média para o mês e tempo seco. A mínima prevista é de 16°C, enquanto a máxima pode chegar a 27°C, com tardes quentes e céu predominantemente limpo, sem previsão de chuva ao longo do dia.

O que é o veranico de maio?

O fenômeno do veranico, comum entre maio e agosto, caracteriza-se por uma sequência de dias com pouco vento, ausência de chuvas e temperaturas elevadas para a estação, aproximando-se das médias de verão, que giram em torno de 28°C a 29°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 42% e 91%, e os ventos terão intensidade moderada, com velocidade média entre 2 e 6 km/h.

Previsão para o dia e o impacto no clima

Ao amanhecer, pode haver formação de névoa úmida em alguns pontos da cidade, mas o sol aparece ainda pela manhã e predomina durante o dia, elevando a sensação térmica. O pôr do sol está previsto para as 17h37.

[Grifar] Essa elevação de temperatura ocorre após um abril atípico, com o mês mais chuvoso em 30 anos na capital, e marca uma mudança no padrão climático para maio, com menor incidência de chuvas e maior presença de ar seco e quente.