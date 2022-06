Frio e chuva em São Paulo: veja a previsão do clima para o fim de semana

O primeiro fim de semana do inverno já começa com uma frente fria avançando pelo litoral do Brasil. Apesar dos últimos dias de sol em São Paulo, a promessa para o fim de semana é chuva e sensação de frio, tanto no litoral quanto na capital.

No interior dos estados, provavelmente não haverá mudanças. As informações são do Climatempo. Veja a previsão do clima para o fim de semana em São Paulo:

Qual o clima para sábado em São Paulo?

Aproveite o sol deste sábado enquanto dá tempo. A partir da tarde, a nebulosidade irá aumentar e as praias de São Paulo, região da Costa Verde, Grande Rio e Baixada Fluminense podem esperar por chuva.

Na Grande São Paulo, a expectativa é que as nuvens aumentem a partir da tarde e o dia termine com céu nublado e garoa.

Com mínima de 11° C e máxima em torno de 23° C, a temperatura irá abaixar em comparação com os últimos dias da semana.

Enquanto a capital de São Paulo terá garoa, o litoral pode esperar por chuva intensa no período da noite e sensação de frio.

Qual o clima para domingo em São Paulo?

O domingo será o dia mais frio do fim de semana, com temperatura baixas e sensação de frio em quase todo o Sudeste do país.

Em São Paulo, a expectativa é de chuva moderada a forte, especialmente no litoral. O dia será de céu nublado e frio, com temperatura máxima de 18° C e mínima de 13° C.

