Cirurgia de Bolsonaro acaba no Einstein e presidente passa bem

A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro no Hospital Albert Einstein foi concluída com sucesso, conforme informou o hospital pouco antes das 11h desta sexta-feira, 25. Bolsonaro deu entrada no hospital em São Paulo hoje pela manhã para retirar um cálculo da bexiga.

Segundo boletim médico do Einstein, o procedimento foi realizado sem complicações e o cálculo foi removido totalmente. O presidente está “estável clinicamente, afebril e sem dor”. O procedimento durou cerca de uma hora e meia.

O boletim é assinado pelo cardiologista Leandro Echenique, pelo urologista Leonardo Lima Borges e pelo diretor-superintendente do hospital, Miguel Cendoroglo.

A previsão é que o presidente fique internado na unidade até, no máximo, domingo.

O presidente convive com o cálculo na bexiga há algum tempo, o que tem causado um certo incômodo.

Aos 65 anos, Bolsonaro foi operado outras quatro vezes após ser esfaqueado durante a campanha presidencial em 2018. A primeira, de emergência, em Juiz de Fora (MG), onde ocorreu o ataque contra ele. Depois foram intervenções realizadas em São Paulo, para desobstrução intestinal, retirada de uma colostomia e correção de uma hérnia.

(Com Estadão Conteúdo)