Cidade de SP vacina pessoas entre 24 e 21 anos; veja calendário

A cidade de São Paulo entra em mais uma fase da vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira, 10, com a imunização de pessoas com 24 anos. A faixa etária vai diminuindo até o sábado, 14, quando serão vacinados adultos com 21 anos. Na segunda-feira, 9, há uma repescagem para todas as pessoas com 25 anos ou mais que ainda não conseguiram receber a primeira dose (veja calendário mais abaixo).

Como a vacinação impacta os investimentos? Aprenda a investir no EXAME Academy

Na previsão tanto do governo estadual quando do municipal, a vacinação de todas as pessoas adultas, com pelo menos a primeira dose, será concluída no dia 16 de agosto.

O calendário da semana chegou! Segunda-feira (9) repescagem do grupo de 25 a 27 anos e aplicação da segunda dose. Na terça (10) e quarta (11) vacina para quem tem 24 anos. Na quinta (12) pessoas de 23 anos, na sexta (13) pessoas de 22 anos e no sábado (14), quem tem 21 anos. pic.twitter.com/Pm47uP8Dn5 — Cidade de São Paulo (@prefsp) August 8, 2021

Calendário de vacinação na cidade de SP

Sábado (7): mutirão de vacinação de segunda dose para todos os grupos

mutirão de vacinação de segunda dose para todos os grupos Segunda-feira (9): repescagem de primeira dose de todos os grupos e segunda dose

repescagem de primeira dose de todos os grupos e segunda dose Terça-feira (10) e quarta-feira (11): 24 anos

24 anos Quinta-feira (12): 23 anos

23 anos Sexta-feira (13): 22 anos

22 anos Sábado (14): 21 anos

Vacinação de adolescentes mantida para dia 18

Após o governador João Doria (PSDB) acusar o Ministério da Saúde de mandar um lote 50% menor de doses da Pfizer, a gestão estadual disse que o governo federal regularizou os envios e vai manter o início da imunização de adolescentes para o dia 18 de agosto.

Nas contas do governo paulista, na semana passada, foram entregues somente metade das doses a que o estado teria direito. Por conta disso, o início da imunização estava suspenso.

Na sexta-feira, 6, o governo paulista conversou com o Ministério da Saúde que disse que vai continuar mandando a quantidade já prevista - perto de 20% do total do país.

O imunizante da Pfizer é o único a ter a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação em crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos.

Calendário para crianças e adolescentes