Ciclone no RS: visita de Alckmin terá encontro com prefeitos e anúncio de novas medidas

O presidente da República em Exercício, Geraldo Alckmin, vai visitar neste domingo três municípios afetados pelos temporais do Rio Grande do Sul: Roca Sales, Muçum e Lajeado. Há, ainda, a previsão de um reunião com prefeitos.

Nesta quinta-feira, Lula embarcou para a Índia, onde participa do G20. Alckmin, então, assumiu a presidência da República.

Nesta sexta-feira, o presidente em Exercício convocou duas reuniões ministeriais para tratar da crise no estado.

Após o encontro, anunciaram uma série de medidas para a região, entre elas um auxílio de R$ 800 por pessoa desabrigada e a distribuição de 20 mil cestas de alimento. As primeiras 5 mil serão distribuídas no domingo.

O governo federal ainda aguarda a lista de necessidades que será enviada pelo governo do Rio Grande do Sul para anunciar novas medidas durante a visita de Alckmin.

"Os dez ministérios estão levantando todas as demais medidas que serão necessárias e estamos recebendo do governo do Rio Grande do Sul as necessidades que eles levantaram. No domingo na região serão anunciadas as demais medidas."

Alckmin estará acompanhado pelos ministros da Defesa, José Múcio; da Saúde, Nísia Trindade; da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta; do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias; e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, além de representantes de outros ministérios e órgãos federais.

Medidas anunciadas pelo governo